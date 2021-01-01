पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

5 मिनट की देरी में छूटा एग्जाम:अजमेर में रेलवे की परीक्षा नहीं दे पाए 3 परीक्षार्थी, बार-बार रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं मिली सेंटर में एंट्री

अजमेरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
अजमेर के एक सेंटर पर लेट आए अभ्यर्थी गेट के बाहर सेंटर इंचार्ज से बार-बार रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। - Dainik Bhaskar
अजमेर के एक सेंटर पर लेट आए अभ्यर्थी गेट के बाहर सेंटर इंचार्ज से बार-बार रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली।

रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है। सोमवार को परीक्षा के दूसरे दिन अजमेर के गेगल स्थित एक परीक्षा केंद्र पर समय से 5 मिनट लेट होने पर 3 अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए। अभ्यर्थियों ने बार-बार परीक्षा केंद्र में जाने देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उनको एंट्री की परमिशन नहीं दी गई।

दरअसल, शहर में​​​ बालाजी फाइबर सर्विस सेंटर पर सुबह पहली पारी में परीक्षा हुई। इस सेंटर पर परीक्षा के लिए अजमेर के अलावा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ब्यावर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। आरआरबी अजमेर की ओर से जारी किए ई-कॉल लेटर में परीक्षा केंद्र पर सुबह 10:00 बजे से पहले तक एंट्री के लिए कहा गया था। इस केंद्र पर 3 अभ्यर्थी 10:05 पर पहुंचे। इन सभी को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया।

महिला अभ्यर्थियों के साथ आए परिजनों ने भी बार-बार रिक्वेस्ट की। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। अभ्यर्थियों के परिजनों का कहना है कि गेगल इंडस्ट्रियल एरिया में घूमने के लिए हाईवे पर जो टर्न था उसे बंद कर दिया गया है। इसलिए लंबा चक्कर काटकर यहां तक पहुंचने में देरी हो गई। हालांकि, सेंटर इंचार्ज ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। बाद में तीनों अभ्यर्थी निराश होकर परीक्षा केंद्र से लौट गए।

आरआरबी ने कहा- समय से पहुंचे सेंटर
आरआरबी अजमेर के अध्यक्ष केआर चौधरी ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में भी जो परीक्षा हो रही है उसमें बैठने वाले अभ्यर्थी समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। पहली पारी में ठीक 10:30 बजे पेपर शुरू होता है। लेकिन अभ्यर्थियों को 9:00 बजे से केंद्र पर पहुंचना होगा, 10:00 बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया जाता है। इसके बाद किसी को अंदर आने की परमिशन नहीं होती है ।

मेटल डिटेक्टर से की गई जांच
परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों की कोविड-19 को देखते हुए मुख्य द्वार पर ही तापमान की जांच के साथ ही अभ्यर्थियों की हैंड मेटल डिटेक्टर से भी जांच की जा रही है । इसके पीछे मंशा यही है कि कोई भी अभ्यर्थी नकल के लिए किसी प्रकार का कोई गैजेट साथ न ले जा सके। महिला अभ्यर्थियों के जेवरात विशेषकर कानों की बालियां , गले का हार आदि भी उतरवा लिए गए । स्कार्फ और चुन्नी के बिना केंद्र में प्रवेश दिया गया ।

12 फरवरी तक चलेगी परीक्षा
रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा एनटीपीसी का तीसरा चरण रविवार से शुरू हुआ है और यह 12 फरवरी तक होगी। राजस्थान में अजमेर, जयपुर, अलवर ,उदयपुर, जोधपुर और कोटा सहित 9 शहरों में 46 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। एक दिन में करीब 21000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं।

(रिपोर्ट- आरिफ कुरैशी)

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंपेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव, इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक FDI - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser