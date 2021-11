Hindi News

REET- 2021: RBSE ने OMR शीट को लेकर मांगी आपत्तियां; परीक्षार्थियों की मिली शिकायत-गलत दी OMR शीट

बोर्ड ऐसी आपत्तियों पर त्वरित कार्यवाही करेगा ।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) 2021 में अब ओएमआर शीट के लिए आपत्ति मांगी है। इसके लिए आठ से तरह तक अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

परीक्षा में शामिल हुए ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें स्तर प्रथम की परीक्षा के दौरान स्तर द्वितीय की अथवा स्तर द्वितीय की परीक्षा के दौरान स्तर प्रथम की OMR शीट परीक्षा केन्द्र पर दी गई अथवा जिन्होंने ओएमआर शीट पर अपनी परीक्षा बुकलेट की सीरीज का अंकन गलत किया हो।

ऐसे परीक्षार्थी अपनी आपत्ति रीट की वेबसाइट www. reetbser21.com लिंक Grievance on result REET-2021 : For level 1 या Grievance on result REET-2021 : For level 2 पर सोमवार 8 नवम्बर से 13 नवंबर तक निशुल्क दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र और ओएमआर शीट की परीक्षार्थी प्रति को स्कैन कर रीट की वेबसाइट पर दर्ज करना होगा।

इसलिए मांगी आपत्तियां

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और रीट के मुख्य समन्वयक डॉ डी पी जारोली ने बताया कि बोर्ड को कुछ परीक्षार्थियों से ऐसी शिकायतें मिली है कि उन्हें परीक्षा केंद्र पर वांछित स्तर की परीक्षा की ओएमआर शीट नहीं दी गई, जिसके कारण उनके परीक्षा में अंक कम आए। बोर्ड ऐसी आपत्तियों पर त्वरित कार्यवाही करेगा ।

