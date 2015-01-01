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काेटा के रेजीडेंट‌्स का भी समर्थन:रेजीडेंट्स ने 2 घंटे किया काम का बहिष्कार,चिकित्सा मंत्री काे भेजा ज्ञापन, हाॅस्टल की मूलभूत सुविधाओं काे लेकर भी नाराजगी

अजमेर2 दिन पहले
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कार्य बहिष्कार के दौरान जेएलएन के बाहर विरोध जताते रेजीडेंट्स।

जेएलएन अस्पताल में गत दिनाें ईएमयू वार्ड में मरीज की माैत के बाद हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई नहीं हाेने से खफा रेजीडेंट्स गुरुवार से विराेध में उतर गए। रेजीडेंट ने चेतावनी स्वरूप दाे घंटे काम का बहिष्कार शुरू कर दिया। ये बहिष्कार रविवार तक रहेगा। साेमवार से रेजिडेंट्स हड़ताल पर जाएंगे।

अस्पताल में गुरुवार काे रेजीडेंट्स की हड़ताल के चलते अस्पताल की व्यवस्थाएं खासी बाधित रही, हालांकि रेजीडेंट्स ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार के दाैरान आपातकालीन या काेविड के मरीजाें काे प्राथमिकता देने की बात कही थी। सुबह आउटडोर में दाे घंटे का कार्य बहिष्कार रहने के कारण मरीज खासे परेशान हुए।

कई मरीज बाहर से आए हुए थे उन मरीजाें काे वापस लाैटना था, लेकिन रेजीडेंट्स के कार्य बहिष्कार के चलते वह खासे परेशान दिखे। मरीजाें की बढ़ती भीड़ को देखकर सीनियर डॉक्टर्स ने माेर्चा संभाला, लेकिन कई अपने चैंबर से बाहर ही नहीं निकले।

रेजीडेंट एसाेसिएशन के अध्यक्ष डाॅ. गाेवर्धन सैनी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के अलावा हाॅस्टल की समस्याओं काे लेकर भी प्रशासन काे अवगत करवा चुके हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हाे रहा। सैनी ने बताया कि अजमेर रेजीडेंट एसाेसिएशन काे काेटा रेजीडेंट ने भी समर्थन देने के साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई की मांग काे लेकर चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है।

गुरुवार काे हुई मीटिंग में प्रिंसिपल डॉ वी बी सिंह, अधीक्षक डॉ. अनिल जैन, अतिरिक्त प्रिंसिपल डॉ संजीव माहेश्वरी, डॉ एसके भास्कर, मनोज शर्मा, रेजिडेंट्स की ओर से डॉ. गोवर्धन सैनी, डॉ. सुनील मीणा, डॉ. सिद्धार्थ भारतीय, डॉ. कनिका, डॉ. हेमंत शर्मा, डॉ डेबिना मौजूद थे। बैठक में प्रिंसिपल ने मांगों को एक महीने में पूरा करने की सहमति देने के साथ ही 15 दिन बाद रिव्यू मीटिंग रखने के निर्देश दिए।

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