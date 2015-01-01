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अजमेर जेएलएन अस्पताल में विरोध जारी:रविवार तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रदेश भर में रेजीडेंट करेंगे हडताल

अजमेर26 मिनट पहले
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जेएलएन अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन
  • रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का दावा प्रदेशभर से मिल रहा समर्थन

गत दिनों दर्ज कराए गए मुकदमें में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज जवाहर लाल नेहरू अस्पताल अजमेर के रेजीडेंट चिकित्सकों व नर्सिंग कार्मिकों ने शुक्रवार को भी विरोध जताया। रविवार तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रदेशभर में रेजीडेंट के हडताल करने का दावा स्थानीय रेजीडेंट ऐसोसिएशन ने किया है। रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. गोवर्धन सैनी ने बताया कि 27 अक्टूबर 2020 को जवाहरलाल नेहरु चिकित्सालय की इमरजेंसी मेडिकल यूनिट में प्रभास भटनागर के परिजनों की ओर से महिला चिकित्सक व कार्मिकों के साथ मारपीट व दुव्र्यवहार किया गया। इसमें मुख्य आरोपी व अन्य लोगों की गिरफ्तारी 11 दिन बाद भी नहीं हुई है। इससे रेजीडेंट में रोष है। अब तक मरीजों की भावनाओं को देखते हुए कोई आन्दोलन नहीं किया गया, केवल दो घंटे का सांकेतिक विरोध किया। गुरुवार से दो घंटे का विरोध जारी है और रविवार तक यही विरोध जारी रहेगा।

सैनी ने बताया कि अगर रविवार तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो प्रदेशभर में रेजीडेंट हडताल करेंगे। प्रदेश के अन्य जगहों की एसोसिएशन ने इस विरोध का समर्थन किया है। इसी प्रकार राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष गंगा शरण जाटव के नेतृत्व में जेएलएन चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मचारियों ने इसका समर्थन किया और विरोध में शामिल रहे।

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