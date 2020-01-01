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तहसीलदार एपीओ मामला:दूनी में फिर से तहसीलदार की हो बहाली, रास्ता प्रकरण की हो उच्च स्तरीय जांच

अजमेर42 मिनट पहले
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कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने पहुंचे राजस्व सेवा परिषद के प्रतिनिधि - Dainik Bhaskar
कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने पहुंचे राजस्व सेवा परिषद के प्रतिनिधि
  • राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

टोंक जिले के दूनी कस्बे की तहसीलदार को एपीओ करने के मामले में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद् लामबंद हो गई है। परिषद के प्रितिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम अजमेर जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही तहसीलदार की दूनी में फिर से बहाली व रास्ता प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है।

परिषद की ओर से सौंपे ज्ञापन में बताया कि तहसील कार्यालय दूनी को ग्राम सरोली के खसरा नं. 1284 व 1285 के कुल रकबा 0.72 हेक्टेयर भूमि आवंटित है। जो राजस्व रिकॉर्ड में तहसील कार्यालय भवन दुनी के नाम दर्ज है। लेकिन 22 जनवरी को सार्वजनिक निर्माण विभाग और उसके कॉन्ट्रैक्टर तहसील की भूमि के मध्य से अवैध रूप से न्यायालय भवन के लिए रास्ता बनाने को आमादा हुए। जिससे तहसीलदार विनीता स्वामी सहित सम्पूर्ण स्टाफ व ग्रामीणों की ओर से निर्माण कार्य रूकवाया गया और आवंटित भूमि का सीमाज्ञान कर पक्की चारदीवारी बनवाई गई।

ज्ञापन में यह भी बताया कि न्यायालय भवन के लिए पूर्व में रास्ता प्रस्तावित कर दिया गया था, जो कि न्याय संगत था। आरोप है कि बार एसोसियशन हठधर्मिता पूर्वक तहसील के लिए आरक्षित भूमि के मध्य से रास्ता निकालने को आमादा हुई, जो कि अवैध और अन्याय पूर्वक था। इस मामले में जिला कलेक्टर टोंक व अतिरिक्त जिला कलेक्टर की ओर से दबाव में अव्यहारिक निर्णय लेते हुए तहसीलदार विनीता स्वामी को एपीओ कर दिया गया।

इस निर्णय के विरूद्ध सम्पूर्ण राजस्व सेवा परिषद (पटवार संघ, कानूनगो संघ, तहसीलदार सेवा परिषद ) में गहरा रोष व्याप्त है। अत: एपीओ तहसीलदार विनीता स्वामी का तुरंत पुनः तहसीलदार दूनी के पद पर पदस्थापित किया जाए तथा विवादित न्याय भवन रास्ता प्रकरण की निष्पक्ष जांच उच्चस्तरीय समिति से करवाई जाए।

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