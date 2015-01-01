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अजमेर नगर निगम में हंगामा:रिटायर्ड प्रोफेसर मेन गेट पर लेटा, जताया रोष, पुलिस ने हटाया

अजमेर39 मिनट पहले
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अजमेर नगर निगम गेट के बीच लेटकर विरोध प्रकट करता रिटायर्ड प्रोफेसर।
  • अतिक्रमण की शिकायत करने पर धक्का मारने व मारपीट करने का आरोप निगम अधिकारी पर लगाया

अजमेर के नगर निगम में 73 वर्षीय एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने मेन गेट पर लेट कर हंगामा खडा कर दिया। प्रोफेसर का आरोप था कि निगम के अधिकारी ने अतिक्रमण की शिकायत करने पर उनके साथ मारपीट कर धक्का मार दिया। इस हंगामें के बाद मौके पर लोगों की भीड जमा हो गई। सूचना पर पहुंची ने बमुश्किल समझा बुझा कर हटाया। तब जाकर मामला शांत हुआ।

अजमेर नगर निगम गेट के बीच लेटकर विरोध प्रकट करता रिटायर्ड प्रोफेसर।
अजमेर नगर निगम गेट के बीच लेटकर विरोध प्रकट करता रिटायर्ड प्रोफेसर।

मेन गेट पर लेट कर विरोध प्रकट कर रहे रिटायर्ड प्रोफेसर सतपाल पिलानिया ने बताया कि साकेत नगर पार्क की चारदीवारी को कवर कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसकी शिकायत पूर्व में भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। आज जब फिर शिकायत लेकर आया तो निगम के अधिकारी मुकेश मीणा ने अपने गार्ड के साथ मिलकर मुझे धक्का मारा और मारपीट की। पिलानिया ने यह भी कहा कि पार्क की चारदीवारी है, मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन कई बार शिकायत की, फाइल को लेकर बैठे है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पैसा बहुत बडी चीज है, इसलिए उसका निर्माण चल रहा है। शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और बुर्जुग के साथ ऐसी हरकत करना सही नहीं। ऐसे में नाराज होकर मेन गेट पर विरोध जताया।

मुकदमा दर्ज कराने के सवाल पर पिलानिया ने कहा कि मुकदमें में उनको विश्वास नहीं, आयुक्त जैसा कहेंगे, वैसा करुंगा। वहीं दूसरी ओर निगम के अधिकारी पवन मीणा का कहना रहा कि मारपीट व धक्का देने के आरोप निराधार है। शिकायत मिली है और जेईएन से मौका रिपोर्ट मांगी है, नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।

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