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ऋषि उद्यान:वर्चुअल वेबिनार में ध्वजारोहण के साथ ऋषि मेले का आगाज,काेराेना के चलते मेले के कार्यक्रमों काे किया सीमित, ऋषि उद्यान में 22 काे हाेगा समापन

अजमेरएक घंटा पहले
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वर्चुअल वेबिनार आयोजन और ध्वजाराेहण के साथ ऋषि मेला का आगाज किया गया।

महर्षि दयानंद सरस्वती की उत्तराधिकारी परोपकारिणी सभा के तत्वावधान में शुक्रवार से महर्षि दयानंद बलिदान समाराेह के रूप में ऋषि मेला शुरू हुआ। काेराेना के चलते ऋषि उद्यान में तीन दिन तक चलने वाले मेले के कार्यक्रम का स्वरूप सरकार की गाइड लाइन के अनुसार सीमित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम काे इंटरनेट एवं अन्य माध्यमाें से लाइव प्रसारित किया जा रहा है।

मेले का समापन 22 नवंबर काे हाेगा। मेले के पहले दिन शुक्रवार काे ऋषि उद्यान की यज्ञशाला में सामवेद पारायण यज्ञ किया गया। यज्ञ के ब्रह्मा राेहतक के पूर्व प्राचार्य डॉ. जगदेव विद्यालंकार ने वेदवाणी पर प्रकाश डाला। इसके बाद सरस्वती भवन में आयाेजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में पराेपकारिणी सभा के प्रधान डॉ. वेदपाल ने ऋषि मेले की औपचारिक घोषणा की।

प्रथम सत्र के संयाेजक सभा के मंत्री कन्हैयालाल आर्य थे। अध्यक्षता सभा के संरक्षक एवं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के पूर्व कुलपति सुरेन्द्र कुमार ने की। सत्र का प्रारंभ भूपेन्द्र सिंह तथा दिनेश पथिक के भजनों से हुअा। वक्ता के रूप में सभा के न्यासी आचार्य सत्यजीत तथा आबूपर्वत गुरुकुल के आचार्य ओमप्रकाश ने आर्यसमाज के दार्शनितक मन्तव्य तथाा आर्यसमाज और सामाजिक जागरण जैसे विषयाें पर प्रकाश डाला। द्वितीय सत्र में गुरुकुल सम्मेलन की अध्यक्षता जगदेव विद्यालंकार ने की। इसमें आचार्य श्यामलाल ए‌वं आचार्य घनश्याम सहित वक्ताओं ने गुरुकुल की आवश्यकता और उसकी सारगर्भिता विषय पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम संयोजक अंकित प्रभाकर रहे।

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