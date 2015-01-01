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अजमेर पुलिस की दीवाली पर विशेष व्यवस्था:वाहनों की आवाजाही के लिए मार्ग व पार्किंग स्थल तय, ताकि नहीं हो परेशानी

अजमेर33 मिनट पहले
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  • सुरक्षा के लिए तैनात रहेगा पुलिस जाब्ता

अजमेर शहर में दीपावली त्योहार के मौके पर जिला पुलिस ने यातायात और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की है, इसके लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। साथ ही वाहनों की आवाजाही के लिए मार्ग व पार्किंग के स्थानों का निर्धारण कर दिया है। इस दौरान भीड वाले मुख्य बाजारों व मार्गों पर दुकानों के बाहर वाहन पार्क नहीं होंगे।

शाम से रात्रि तक सभी वाहनों पर रोक
त्यौहार के मौके पर भीड़ के मद्देनजर 13 व 14 नवंबर को शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक मदार गेट, नाला बाजार, दरगाह बाजार, नया बाजार, चूड़ी बाजार, कैसरगंज इलाके में सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी।

इन स्थानों पर होंगे वाहन पार्क
—जयपुर रोड, लोहागल रोड की तरफ से आने वाले वाहन सूचना केंद्र पर पार्क सकते हैं।
—रामनगर, आनासागर चौकी रीजनल कॉलेज पुष्कर रोड की तरफ से आने वाले वाहन रामप्रसाद घाट पर पार्क सकते हैं।
— वैशाली नगर,शास्त्री नगर और अस्पताल रोड से आने वाले वाहन प्राइवेट बस स्टैंड पर पार्क सकते हैं।
—कुंदन नगर कचहरी रोड और जयपुर रोड की तरफ से आने वाले वाहन इंडिया मोटर्स चौराहे पर पार्क सकते हैं।
—नसीराबाद रोड, श्रीनगर रोड चौराहेख् राजा साइकिल चौराहे की ओर से आने वाले वाहन इंदिरा गांधी स्मारक पर पार्क सकते हैं।
—अलवर गेट, बाबू मोहल्ला, केसरगंज की ओर से आने वाले वाहन जीसीए चौराहे पर पार्क सकते हैं।
— अजय नगर, भगवान गंज की ओर से आने वाले वाहन गौशाला पर पार्क सकते हैं।
—पहाड़गंज, नवाब का बेड़ा और हरिजन बस्ती की ओर से आने वाले वाहन टॉम्बे स्टेशन पर पार्क किए जा सकते है।

शहर में प्रवेश नहीं करने वालों के लिए यह रहेगी व्यवस्था
— नसीराबाद और ब्यावर रोड की तरफ से आने वाले वाहन सीआरपीएफ ब्रिज से होते हुए सेशन कोर्ट तिराए से जयपुर रोड पर जा सकते हैं।
—पुष्कर रोड से आने वाले वाहन रीजनल कॉलेज से वैशाली नगर होते हुए जवाहर रंगमंच, सावित्री तिराया होते हुए रोडवेज बस स्टैंड पर जा सकते हैं।

आगरा गेट चौराहे से ऑटो रिक्शा और अन्य वाहन पर रोक
आगरा गेट चौराहे से गणेश मंदिर, कोतवाली गेट, गोल प्याऊ, चूड़ी बाजार से पुरानी मंडी इलाके में ऑटो रिक्शा व अन्य वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी।

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