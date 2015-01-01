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इंक्यूबेशन सेंटर:स्मार्ट सिटी : युवाओं काे इंक्यूबेशन सेंटर से मिलेगी पहचान, कलाकारों के लिए आर्ट गैलरी

अजमेर2 घंटे पहले
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  • सूचना केंद्र में 4 कराेड़ की लागत से तैयार हाेगा इंक्यूबेशन सेंटर औैर आर्ट गेलैरी

शहर के हाेनहार, मेहनती व हुनरमंद युवाओं के साथ कलाकारों के लिए अच्छी खबर है। सूचना केंद्र में आर्ट गैलेरी के साथ इंक्यूबेशन सेंटर बनने जा रहा है। आपके पास भले ही पैसा नहीं है, लेकिन काेई एेसा आइडिया है, जाे व्यवसायिक माॅडल पर खरा उतरा सकता है औैर आप इससे लाखाें-कराेड़ाें की आमदनी कर सकते हैं, ताे यह इंक्यूबेशन सेंटर आपके लिए मददगार साबित हाेगा।

इस सेंटर के माध्यम से स्मार्ट साेच वाले युवाओं की हर स्तर पर मदद की जाएगी। इसमें तकनीकी सहायता के साथ बैंकाें, इंडस्ट्रीज आदि से आर्थिक सहायता भी दिलवाई जाएगी। साथ ही विशेषज्ञाें का मार्गदर्शन मिलेगा। 4 कराेड़ रुपए की लागत से पूरा हाेने वाले इस प्राेजेक्ट के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन निविदा आंमत्रित की गई है।

6000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में होगा निर्माण

सूचना केंद्र में 6000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इंक्यूबेशन सेंटर औैर आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर प्रदर्शनी दीर्घा के लिए दो बड़े हॉल, प्रथम तल पर आर्ट गैलरी के लिए एक हॉल और व्यवसायिक ऑफिस एवं गेस्ट रूम बनेगा। { द्वितीय तल पर कॉन्फ्रेंस हॉल, गेस्ट रूम और ऑफिस बनाया जाना है।

सेंटर में स्टार्ट अप काे लगेंगे पंख
स्टार्टअप को विकसित बिजनेस माॅडल के रूप में तैयार करने में इंक्यूबेशन सेंटर संजीवनी साबित हाेगा।
स्टार्टअप्स को तकनीकी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही विशेषज्ञाें की सलाह, बैंकाें से लाेन आदि आर्थिक मदद सहित अन्य सुविधा मिलेंगी। {इंक्यूबेशन सेंटर का उद्देश्य उद्यमशिलता प्रतिभा को विकसित करने और नये विचारों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना है।

शहर के युवाओं काे मिलेगी विश्वस्तरीय पहचान | अजमेर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित औैर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. खुशाल यादव इस प्रोजेक्ट की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। उन्हाेंने कहा कि आर्ट गैलरी कलाकृतियों को कला प्रेमियों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी।

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