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राज्य सूचना आयाेग:आरटीआई के प्रति गंभीर नहीं हैं उपखंड अधिकारी : सूचना आयुक्त

अजमेर17 मिनट पहले
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  • सूचनाएं नहीं देने के लिए बहानेबाजी पर राज्य सूचना आयाेग सख्त

सूचना का अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने लिए दायर अर्जियाें में अजमेर एसडीओ ऑफिस से वांछित जानकारी नहीं देकर बहाने बनाने पर राज्य सूचना आयाेग ने सख्त नाराजगी जताई है। सूचना काे लेकर जानकारी तीसरे पक्षकार से संबंधित होना बताकर अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही लापरवाही बरतने पर सूचना आयुक्त ने कड़ी टिप्पणी करते हुए 15 दिन के भीतर वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने अपीलार्थी तरुण अग्रवाल की तीन अलग-अलग अपीलों का निस्तारण करते हुए पारित आदेश में लिखा कि आवेदनों को अनावश्यक रूप से अन्य कार्यालय में अंतरित कर देना, विलंब से सूचना उपलब्ध कराना तथा बिना स्पष्ट कारण के सूचना को तृतीय पक्षकार से संबंधित होना बताकर आवेदन खारिज कर देना उपखंड अधिकारी की लापरवाही का द्योतक है।

इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी आरटीआई अधिनियम के प्रति गंभीर नहीं है। सूचना आयुक्त ने प्रत्यर्थी एसडीओ को चेतावनी देते हुये लिखा कि वे भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का गंभीरता से अध्ययन कर इनकी पालना सुनिश्चित करें।

नवंबर 2019 में आवेदन के माध्यम से उपखंड अधिकारी अजमेर के चैंबर में लगे रूम हीटर के बिल व भुगतान वाउचर तथा अपील संख्या 1657/2014 में आयोग द्वारा पारित निर्णय की प्रति चाही थी, जिसे एसडीओ द्वारा ब्यावर एसडीओ कार्यालय को अंतरित कर दिया। अपील निर्णय में आयोग ने एसडीओ की इस कार्रवाई को लापरवाहीपूर्ण कृत्य माना और 15 दिवस में पंजीकृत डाक से सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

नवंबर 2019 में ही एक अन्य आवेदन के माध्यम से उपखंड अधिकारी अजमेर की कुर्सी के बिल, अक्टूबर 19 के उपस्थिति रजिस्टर एवं सितंबर 2019 के पत्र प्रेषण रजिस्टर की प्रति मांगी थी, जिसे तृतीय पक्षकार से संबंधित होना बताया। आयोग ने इसके दस्तावेज भी 15 दिवस में पंजीकृत डाक से सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

उपखंड अधिकारी कार्यालय में अक्टूबर 2019 में प्रस्तुत आवेदन के तहत आरटीआई आवेदनों का जवाब पंजीकृत डाक से भिजवाने संबंधी नियमों, कार्यवाही इत्यादि की जानकारी चाही थी जो कि काफी विलंब से उपलब्ध कराने पर सूचना आयुक्त ने भविष्य में निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध कराने की चेतावनी दी है।

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