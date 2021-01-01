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सूफी इत्तेहाद - ए- मिल्लत तंजीम का गठन:गंगा जमनी तहज़ीब की हिफाजत के लिए कार्य करेंगे सूफी, कई प्रतिनिधि हुए शामिल

अजमेर2 घंटे पहले
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सूफी इत्तेहाद-ए-मिल्लत तंजीम के गठन के मौके पर मौजूद प्रतिनिधि। - Dainik Bhaskar
सूफी इत्तेहाद-ए-मिल्लत तंजीम के गठन के मौके पर मौजूद प्रतिनिधि।

दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के वंशानुगत खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने रविवार को हिंदुस्तान की मशहूर दरगाह और खानकाहों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सूफी इत्तेहाद - ए- मिल्लत तंजीम का गठन किया।

यह संगठन देश के संविधान और मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत के लिए काम करेगा। संस्था से जुड़े देश की विभिन्न दरगाह और खानकाओं के प्रतिनिधि नाइंसाफी और गलत कानूनों का विरोध भी करेंगे संस्था के संस्थापक सैयद सरवर चिश्ती ने बताया कि संस्था का उद्देश्य संविधान और कानून की हिफाजत दरगाहों व खानकाहों के जरिये की जाएगी। जात बिरादरी से ऊपर उठ कर संगठित रूप में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सूफी संतों ने हमेशा आपसी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया है।

इसी पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए काम किया जाएगा। इंसानियत को सर्वोपरि रखा जाएगा। माइनॉरिटी और मुसलमानों के खिलाफ जो गलत कानून सामने आएंगे, उनका विरोध किया जाएगा। इस संगठन में महरौली शरीफ से सैयद मंजूर उल हक , हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से नाजिम अली निजामी, किछौछा शरीफ से नदीम अशरफ, रुदौली शरीफ से मोहम्मद अली आरिफ , गोगी शरीफ से मोहम्मद हुसैनी, नालंदा से सैयद सैफुद्दीन, मकनपुर से सैयद सैयद उल अनवर, कुरनूल से हुसैनी कादरी , हैदराबाद से खैर उद्दीन कादरी, इलाहाबाद से हसन सईद और आगरा से फैज अली शाह सहित विभिन्न सूफी प्रतिनिधि शामिल हुए ।

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