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घूसखाेरी के आराेपी:निलंबित वाइस चांसलर प्रो. रामपाल सिंह सहित 4 आरोपियों के खिलाफ एसीबी ने पेश की चार्जशीट

अजमेर18 मिनट पहले
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घूसखाेरी के आराेपी एमडीएस यूनिवर्सिटी के निलंबित वाइस चांसलर रामपाल सिंह सहित चार आरोपियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूराे ने गुरुवार काे भ्रष्टाचार निवारण मामलात की विशेष अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। वहीं प्रकरण में नामजद छह आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ जांच लंबित रखी है। सिंह सहित चाराें आरोपियों के खिलाफ भी जाली दस्तावेज बनाने सहित अन्य आराेपाें में जांच लंबित है जाे पूरी हाेने के बाद चार्जशीट पेश की जाएगी।

अब आरपी सिंह की जमानत अर्जी पर अब सुनवाई हाेने की उम्मीद है। मामले के जांच अधिकारी एसीबी के एडिशनल एसपी हिमांशु ने गुरुवार काे अदालत के समक्ष चार्जशीट पेश कर बताया कि रामपाल सिंह सहित चाराें आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन अाॅफ करप्शन एक्ट की धारा 7, 7ए और 8 के तहत प्रथमदृष्टया आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। वहीं आईपीसी की धारा 468 अाैर 471 के तहत रामपाल सिंह सहित चाराें के खिलाफ अभी जांच चल रही है, जिसे पूरी हाेने पर तितंबा चार्जशीट पेश की जाएगी।

इनके खिलाफ पेश हुई चार्जशीट
1. डॉ. रामपाल सिंह तत्कालीन कुलपति, एमडीएसयू, अजमेर
2. रणजीत सिंह पुत्र बाबूलाल जाति जाटव उम्र 38 साल निवासी- बरेली कॉलेज, टीचर्स कॉलोनी, पुलिस थाना बारादरी जिला बरेली, उत्तर प्रदेश कुशल श्रमिक, कुलपति निवास एमडीएसयू, अजमेर
3. महिपाल चौधरी जाति जाट उम्र 37 साल निवासी रामलियावास तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर
4. राजेन्द्र चौधरी पुत्र बीरमाराम जाट उम्र 37 साल निवासी मु.पो नुन्दडा पुलिस थाना गच्छीपुरा तहसील मकराणा जिला नागौर हाल कैरियर पॉइंट महाविधालय, बीएसएनएल ऑफिस के पिछे, कुचामन सिटी, नागाैर

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