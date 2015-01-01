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शक में ली जान:अजमेर में चरित्र शंका में पत्नी की गला घोटकर हत्या, गुमराह करने के लिए घर के गहने गायब कर चोरी की नौटंकी भी की; आरोपी गिरफ्तार

अजमेर43 मिनट पहले
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पति आशिक अली
  • अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने किया खुलासा

अजमेर के हबीब नगर में चार दिन पहले हुई महिला खातूना बेगम की हत्या उसके पति आशिक अली ने ही गला दबाकर की थी। अन्य व्यक्ति से अपनी पत्नी के संबन्ध होने के शक में वारदात अंजाम दी। बाद में चोरी का माहौल बनाने के लिए घर के गहने गायब कर दिए। इस बात का खुलासा कर रामगंज थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से गहनों के बारे में पूछताछ कर रही है।

अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि दो नवम्बर को हबीबनगर, दौराई, थाना रामगंज, अजमेर निवासी आशिक अली ने रिपोर्ट दी कि एक नवम्बर की रात्रि को अपने पिताजी के मकान झूलेलाल चौक के पास गया था, पीछे से घर पर मेरी पत्नी खातूना बेगम अकेली थी, दूसरे दिन सुबह आकर देखा तो मेरी पत्नी लहुलुहान हालत में अचेत पड़ी थी। कपड़े. आलमारी व सामान सारा बिखरा पड़ा था। पत्नी के पहने हुए गहने भी नहीं थे। जिसे अस्पताल में उपचार के लिए ले गया और जहां उसने दम तोड दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए टीमों का गठन किया गया।

ऐसे खुला हत्या का राज
पुलिस ने घटनास्थल व सम्पूर्ण क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों का गहनता से निरीक्षण किया। आस पास में पता किया तो पता चला कि पति पत्नी के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। पूर्व में भी पति पत्नी कई वर्षों तक अलग अलग रहे तथा अनुसंधान के दौरान इनके आपस में मारपीट की बातें भी सामने आई। जिस पर मृतका के पति आशिक अली से गहनता से पूछताछ की गई। इस दौरान संदिग्ध आशिक अली की ओर से बार बार अपने कथन बदले गए। इस पर संदेह बढा और साक्ष्य के आधार पर पूछताछ की गई तो संदिग्ध आशिक अली ने हत्या करना कबूल कर लिया।

इस टीम ने पाई सफलता
पुलिस टीम संख्या एक में पुलिस उप अधीक्षक वृत दक्षिण मुकेश सोनी, पुलिस निरीक्षक सतेन्द्र सिह नेगी, हेमराज, एएसआई राजाराम, मनोहर सिंह, संदीप, राजेन्द्र डीया, शंकर सिंह, हरि राम बाना, दो में पुलिस निरीक्षक दिनेश कुमावत, प्रेमप्रकाश, पवन कुमार, शीलुकुमार, मनीष, मोहन लाल, श्रवण सिंह, साईबर/जिला स्पेशल की टीम में उपनिरीक्षक विजय सिहं, रणवीर सिंह, आशीष हेड़ा, रामनिवास, गजेन्द्र मीणा, मनोज सिंह, कुंदन मोर्थ शामिल थे।

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