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पुष्कर से खबर:पुष्कर में श्रद्धालुओं की आवक बढ़ने से प्रशासन हुआ चिंतित,उपखंड अधिकारी ने जारी किया अलर्ट, कहा- जान है तो जहान है

अजमेरएक घंटा पहले
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कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए दौरा करते अधिकारी।

पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पशु मेला निरस्त होने के बावजूद पुष्कर में श्रद्धालुओं की आवक दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। तीर्थनगरी में 25 से 30 नवंबर तक सरोवर में होने वाले कार्तिक मास के धार्मिक पंचतीर्थ स्नान के दौरान भारी तादाद में श्रद्धालुओं की आवक बढ़ने की संभावना है। इसके चलते उपखंड व पुलिस प्रशासन चिंतित है।

प्रशासन ने अभी से ही धार्मिक स्नान के लिए उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने की कवायद तेज कर दी है। एसडीओ ने लोगों को कोरोना संक्रमण के खतरे के प्रति आगाह करते हुए पंचतीर्थ स्नान के दौरान पुष्कर में अनावश्यक भीड़ नहीं करने की अपील की है। उन्होंने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जान है तो जहान है।

कोरोना आपदा के चलते राज्य सरकार की ओर से पुष्कर के सालाना पशु मेले को निरस्त किया जा चुका है। इसके चलते उपखंड प्रशासन ने पुष्कर में आने वाले पशुओं व पशुपालकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं जानकारी के अभाव में दूर-दराज से गुरुवार को ऊंटों का काफिला लेकर पुष्कर पहुंचे पशुपालकों को प्रशासन ने समझाइश कर वापस रवाना भी कर दिया लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती आवक ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच पुष्कर में बढ़ती श्रद्धालुओं की आवक को रोकने के लिए पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारी मंथन कर रहे हैं।

वे नगर वासियों, दुकानदारों व तीर्थ पुरोहितों को कोरोना के खतरे से आगाह करते हुए समझाइश भी कर रहे हैं। एएसपी किशन सिंह भाटी, एसडीओ दिलीप सिंह राठौड़, तहसीलदार अरविंद कविया, थानाधिकारी राजेश मीणा, ईओ अभिषेक गहलोत सहित अन्य अधिकारियों ने शुक्रवार को पूरे लवाजमे के साथ मेला क्षेत्र, मुख्य बाजार, ब्रह्मा मंदिर और प्रमुख घाटों का दौरा किया। अधिकारियों ने लोगों को कोविड-19 नियमों की पालना करने की हिदायत दी। इसके साथ ही बिना मास्क घूम रहे लोगों के पुलिस ने चालान काटे। इसके अलावा उपखंड प्रशासन ने मेला क्षेत्र में लगाई गई अस्थायी दुकानों को बंद करा दिया तथा मुख्य बाजार से अतिक्रमण हटाए।

पशु मेला निरस्त, कोई कार्यक्रम नहीं होगा
एसडीओ राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने पुष्कर पशु मेला निरस्त कर दिया है। मेले को लेकर कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अनावश्यक रूप से पुष्कर नहीं आने की सलाह देते हुए कहा कि कोरोना का प्रकोप दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसे में भीड़ में आने से बचें तथा घर पर सुरक्षित रहे। थानाधिकारी राजेश मीणा ने कहा है कि कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस ने लगाया अतिरिक्त जाप्ता: श्रद्धालुओं की बढ़ती आवक के चलते पुलिस व प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से मुख्य घाटों, मंदिरों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा के साथ-साथ पार्किंग व यातायात के उचित इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं।

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