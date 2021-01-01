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दरगाह जियारत तो बहाना:मंशा दिल्ली ले जाकर कार लूटने की थी, चालक ने मना किया तो अजमेर में ही लूट ली कार

अजमेरएक घंटा पहले
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कार लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपित भाई बहन - Dainik Bhaskar
कार लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपित भाई बहन
  • पुलिस पूछताछ में तीनों भाई बहनों ने कबूली वारदात, तीन दिन के रिमांड पर आरोपित

जम्मू में रहने वाले तीनों भाई बहनों ने कार लूट के मंशा से ही मुंबई से कार किराए पर ली और दरगाह जियारत के बहाने कार चालक को अजमेर तक लाए। बाद में उसे दिल्ली ले जाकर कार लूट करना चाहते थे, लेकिन चालक ने दिल्ली जाने से मना कर दिया और तीनों को अजमेर के पास ही कार लूट की वारदात को अंजाम दिया।

गेगल थाना प्रभारी नन्दूसिंह ने बताया कि यह बात तीन दिन के रिमांड पर चल रहे आरोपियों ने पूछताछ के दौरान ​​​​​​​कबूल की है। आरोपी जामोला, तहसील कोट रंगका, पुलिस थाना राजौर. जिला राजौरी जम्मू अफतार खान (26), माशुक अहमद (30) व नसरीन बैगम ( 30) रिश्ते में भाई बहन है। तीनोंं ने पहले भी कोई वारदात की है या नहीं, इसके लिए इनसे पूछताछ की जा रही है और इनका आपराधिक रिकॅार्ड भी खंगाला जा रहा है।

यह था मामला

साईबाबा रोड, जवाहर नगर, खार ईस्ट, थाना निर्मल नगर, मुम्बई निवासी चालक कम जयेश जैन ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह मुम्बई से दो व्यक्ति व एक औरत को दरगाह जियारत के लिए लेकर आया, जब 24 जनवरी की रात को वापस ले जा रहा था, तो इन लोगों ने कहा कि वे कार को चला लेंगे और जब यह कार चलाने लगे तो उसकी आंख लग गई। इन लोगों ने रात्रि में मेरे हाथ-पैर व मुंह पर पट्टी बाधकर गगवाना पुलिया के नीचे टक दिया व उसकी इनोवा कार व मोबाइल लेकर चले गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

चंडीगढ़ से कार सहित पकडा

मामला दर्ज करने के बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल पर जाकर पता किया। गेगल टोल प्लाजा से भी फुटेज भी लिए। साईबर सैल की मदद से मोबाईल नम्बर की लोकेशन को ट्रेसआउट किया, तो अज्ञात लूटेरों की लोकेशन मोहाली, चण्डीगढ़ (पंजाब) आई। इस पर पुलिस टीम को मोहाली के लिए रवाना किया गया। मोहाली (पंजाब) पुलिस की सहायता से मोहाली पहुंचकर कार को पुलिस ने पकड़ लिया और आरोपियों के आने का इंतजार किया। बाद में जब तीनों आए तो जामोला, तहसील कोट रंगका, पुलिस थाना राजौर. जिला राजौरी जम्मू अफतार खान (26), माशुक अहमद (30) व नसरीन बैगम ( 30) को गिरफ्तार किया गया।

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