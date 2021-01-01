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स्क्रैप पॉलिसी:स्मार्ट सिटी से पुराने वाहन हटे ताे साफ हाेगी हवा, ईकाे फ्रेंडली वाहनों से सुधरेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स

अजमेर4 घंटे पहलेलेखक: अतुल सिंह
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  • अजमेर जिले में 4.15 लाख निजी, 70 हजार काॅर्मिशियल वाहन, इनमें से 30% कबाड़ हाे जाएंगे

पुराने वाहनों काे सड़कों से हटाने औैर इकाे फ्रैंडली वाहनों काे बढ़ावा देने जैसे प्रावधान यदि जमीन पर उतरते हैं ताे स्मार्ट सिटी में वायु गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) में इजाफा हाेगा। इस बार आम बजट में 20 साल पुराने नाॅन ट्रांसपोर्ट वाहन और 15 साल पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों काे स्क्रैप पॉलिसी के तहत कबाड़ में डालने की बात कही गई है, यह नीति अप्रैल 2022 से लागू की जानी है।

इससे अकेले अजमेर जिले के करीब 4.15 लाख निजी वाहन औैर 70 हजार कॉमर्शियल वाहनों में से तीस फीसदी कबाड़ हाे जाएंगे। यह वाहन सड़कों से हटेंगे ताे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हाेगा और हवा इकाे फ्रैंडली वाहनों की संख्या भी दिनोंदिन शहर में बढ़ती जा रही है।

इन वाहनों का चालान भी प्रदूषण से जुड़ी धाराओं में नहीं करने का प्रावधान है और यह वाहन टैक्स फ्री भी हैं। जिला परिवहन विभाग द्वारा इन वाहनों पर हरे रंग की नंबर प्लेट लगाई जा रही हैं।

जिले में करीब 4.15 लाख नाॅन ट्रांसपाेर्ट वाहन हैं, औैर 70 हजार के लगभग ट्रांसपाेर्ट वाहन हैं। इनमें से करीब 30 फीसदी वाहन 15 से 20 साल पुराने हैं, स्क्रैप पाॅलिसी इन्हीं पुराने वाहनाें काे लिया गया है। पुराने वाहन सड़काें से हटेंगे ताे पर्यावरण प्रदूषण कम हाेगा औैर हादसाें पर भी लगाम लगेगी।
- राजीव शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी

हादसों का बड़ा कारण बनते हैं पुराने वाहन, नई पॉलिसी से प्रदूषण होगा नियंत्रित

  • बहुप्रतीक्षित स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति के ऐलान से जिलेभर में नाॅन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट वाहनों में करीब तीस से पैंतीस फीसदी वाहन कबाड़ हाे जाएंगे। इस पॉलिसी के लागू हाेने से प्रदूषण नियंत्रित हाेगा, साथ ही तेल आयात का बिल भी घटेगा।
  • 15 से 20 साल पुराने वाहनों की बहुत कम री सेल वैल्यू है और यह वाहन प्रदूषण फैलाते हैं। जिले के कई विभागों में 15 साल पुराने वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
  • पिछले दिनों परबतपुरा पर खालसा फिलिंग स्टेशन पर हुए भीषण अग्निकांड में भी यह बात सामने आई थी कि जिस इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल का इस्तेमाल एलपीजी के टैंक के साफ-सफाई में किया जा रहा था, वाे करीब 20 साल पुराना था। पुराने वाहनों के ब्रेक फेल, इंजन में खराबी आदि कारणाें से हादसों के कई मामले सामने आ चुके हैं।

हजाराें की संख्या में थानाें पर जमा हैं पुराने वाहन
जिलेभर के 34 थानाें पर हजाराें की संख्या में जप्त वाहन ऐसे हैं जाे वर्षों पुराने हैं। थानाें में पड़े-पड़े यह वाहन कबाड़ हाे चुके हैं। इसी तरह आबकारी विभाग, जिला परिवहन विभाग द्वारा जप्त वाहनों में कई वाहन वर्षों पुराने हैं। कबाड़ नीति लागू हाेते ही इनमें से अधिकतर वाहनों काे स्क्रैप के लिए भेजना पड़ेगा।

अपने शहर के लिए पुराने वाहन सड़कों से हटना इसलिए फायदेमंद

  • पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण हाेगा। पुराने वाहनों से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है।
  • स्क्रैप पॉलिसी के तहत पुराने वाहन सड़कों से हटेंगे ताे नए वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। निर्माता कंपनियाें में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
  • लॉकडाउन से ऑटाेमाेबाइल सेक्टर में आई गिरावट की भरपाई हाेगी। पुराने वाहनों की जगह नए वाहन लेंगे।
  • नए वाहनों में मौजूदा ट्रैफिक के हिसाब से कई नए सेफ्टी फीचर हैं। जैसे एयर बैग, डिस्क ब्रेक सहित अन्य ब्रेकिंग सिस्टम आदि। नए वाहनों में लाेग ज्यादा सुरक्षित हैं।

यह जरूर जानें कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) सेहत के लिए है अच्छा

  • 0 से 50 के बीच : यह सूचकांक अच्छा है। इसमें प्रदूषण के कम-ज्यादा का खतरा नहीं है।
  • 51 से 100 के बीच : यह संतोषजनक है, बहुत कम संख्या में लाेगाें काे मामूली स्वास्थ्य खराब हाेने की चिंता हाे सकती है। अस्थमा औैर अन्य श्वसन राेग ग्रसित हाे सकते हैं।
  • 101 से 150 के बीच : यह मध्यम श्रेणी में है, इसमें आम जनता के प्रभावित हाेने की संभावना कम है लेकिन बीमार व्यक्ति प्रभावित हाे सकता है। श्वसन राेग, अस्थमा आदि राेगाें से ग्रसित हाे सकते हैं।
  • 151 से 200 के बीच : यह खराब श्रेणी में आता है, श्वसन राेग औैर अस्थमा के ग्रसित लाेगाें काे आउटडोर परिश्रम से बचना चाहिए। जबकि इससे ऊपर का सूचकांक बेहद खराब औैर गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली की हवा इसी श्रेणी की है।

अजमेर में 200 तक पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स अजमेर में पिछले कुछ माहाें का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 200 के बीच रहा है। फरवरी के शुरुआती दिनों में 104, 119 व 104 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। यदि पुराने वाहन सड़कों से हटेंगे और इकाे फ्रेंडली वाहनों का चलन बढ़ेगा ताे एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरकर 50 तक पहुंच जाएगा।

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