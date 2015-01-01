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हादसा:एक ही बाड़े में लगातार तीसरी बार लगी आग, 15 ट्रॉली चारा जला, आग बुझाते समय युवक बेहोश

अजमेर14 मिनट पहले
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कस्बे के निकटवर्ती गांव नागोला में एक ही बाड़े में लगातार तीसरी बार आग लगने से गांव में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। गुरुवार को लगी आग में 15 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। आग की लपटें देखकर बस स्टैंड के दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। आग का विकराल रूप देखकर तुरंत बिजयनगर दमकल को फोन किया गया। दमकल आने तक ग्रामीण पानी के टैंकरों व अन्य साधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे दमकल के आने के बाद आग पर काबू पाया गया।

देवनारायण मंदिर के पास एक बाड़े में लगातार तीसरी बार बाड़े में रखे कैलाश गुर्जर व पप्पू शर्मा के चारे में आग लग गई जिससे 15 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। इससे पूर्व सोमवार को भी इसी बाड़े में अज्ञात कारणों से लगी आग से बाड़े में रखें कैलाश चंद्र पुत्र सुजान गुर्जर, महावीर प्रसाद पुत्र कैलाश चंद्र शर्मा, नाथू लाल पुत्र देवा गुर्जर व श्रवण पुत्र रामलाल प्रजापत का 38 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया था। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने जेसीबी की सहायता से 30 ट्रॉली चारा जलने से बचाया था। इसके बाद मंगलवार दूसरी बार इसी बाड़े में एक बार फिर अज्ञात कारणों से आग लगने से तकरीबन 8 ट्रॉली चारा जल गया था।

आग बुझाते समय युवक बेहोश : आग की सूचना मिलने पर सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए वहीं पर रामदेव गुर्जर भी आग बुझा रहा था। अचानक आग और कसैले धुएं के गुबार से रामदेव गुर्जर बेहोश हो गया जिसे 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों को जैसे ही आग की सूचना मिली तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लग गए पानी के टैंकर मिट्टी पाइप लाइन से आग को और अधिक विकराल रूप लेने से बचा लिया इससे ओर अधिक हानि होने से बच गई।कस्बे में एक ही बाड़े में लगातार तीसरी बार आग लगने के कारण यह गांव में चर्चा का विषय बन गया है। आग लगने को लेकर ग्रामवासी तरह-तरह की बातें करते हुए देखे गए।

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