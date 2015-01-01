पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

अजमेर के दरगाह बाजार का वीडियो वायरल:पर्स चुराने वाली महिला की पिटाई, चोटी पकड़कर खींचा

अजमेरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
महिला के साथ मारपीट
  • माफी मांगने पर आखिर मामला शांत

अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में आए जायरीन का पर्स चुराना एक महिला को भारी पड़ गया। महिला की जायरीन ने पिटाई की और चोटी पकड़कर खींचा। महिला के साथ मारपीट भी की गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यह पूरा घटनाक्रम नजर आ रहा है। यह वीडियो दरगाह बाजार का बताया जा रहा है, हालाकिं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

जानकारी के अनुसार एक महिला ने एक जायरीन का पर्स चुरा लिया। यह बात पता चलते ही जायरीन ने महिला को पकड़ लिया। महिला ने अपनी गलती मानी लेकिन जायरीन ने एक नहीं सुनी और उसको खींच कर पुलिस थाने ले जाने के लिए घसीटता रहा। इस दौरान लोगों की भी भीड जमा हो गई। बताया जाता है कि बाद में महिला ने कईं बार माफी मांगी और उसे छोड दिया गया। पुलिस तक यह मामला पहुंचा ही नहीं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में पिछले 15 दिन में 11 बार एक्टिव केस बढ़े, बीते 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 6820 नए केस आए - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें