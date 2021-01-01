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बजट से सभी वर्गाें को राहत की उम्मीदें:सरकारी याेजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हो इंटेलिजेंस सिस्टम ताकि नहीं हो सके भ्रष्टाचार

अतुल सिंह | अजमेर2 घंटे पहले
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रविवार को पेश होने वाले बजट से सभी वर्गाें काे प्रत्यक्ष औैर अप्रत्यक्ष कर में राहत की उम्मीदें हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी, सर्विस सेक्टर औैर पेशेवर सभी सरकार से आस लगाए बैठे हैं। काेराेना संकटकाल में लॉकडाउन के दाैरान आर्थिक रूप से पस्त व्यवसायी कराें में छूट के लिए आशान्वित हैं।

यह कहना है इंडियन एमएसएमई फाेरम के राजस्थान चैप्टर के प्रेसिडेंट आरएस चाेयल का औैर लघु उद्याेग भारती के अध्यक्ष व जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट अजीत अग्रवाल का। भास्कर से खास बातचीत में आम बजट पर प्रमुख काराेबारी, माेटिवेटर औैर लेखक चाेयल ने कहा कि आम बजट से सभी वर्गाें काे टैक्स में राहत की साैगात मिल सकती है। सीए अजीत अग्रवाल ने कहा कि बजट में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है।

नाैकरी पेशा लाेगाें काे मिल सकता है फायदा
अजीत अग्रवाल ने कहा कि आमजन को उम्मीद है कि केंद्र सरकार नाैकरी पेशा लाेगाें काे टैक्स में राहत देगी। टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट्स के तहत मिलने वाली छूट भी बढ़ने की आशा है। वर्क फ्राॅम हाेम से जुड़े खर्च व महंगाई के कारण उद्याेग संघ ने नाैकरीपेशा लाेगाें के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन काे पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए किए जाने की उम्मीद जाहिर की है। मालूम हाे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन वाे राशि है, जिसे आमदनी से सीधे घटा दी जाती है और शेष आमदनी पर ही टैक्स कैल्यूलेट हाेता है। अग्रवाल ने कहा कि एमएसएमई के लिए इकाेनाेमिक ग्राेथ की इस बजट से पूरी उम्मीद है। काेराेनाकाल के दाैरान 3 लाख कराेड़ और फिर 80 हजार कराेड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया था, जिसकी विसंगतियां दूर होने की भी आस है।

व्यवसायियाें काे दी जानी चाहिए हेल्थ इंश्याेरेंस की साैगात
आरएस चाेयल ने कहा कि आम लाेगाें काे इस बजट से टैक्स में राहत की उम्मीद है। काेराेना संकटकाल में सरकार नया टैक्स लेवी नहीं लेकर राहत दे सकती है। साथ ही सरकारी याेजनाोओं के क्रियान्वयन के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंसी (एआई) सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार पर काफी हद का नियंत्रण पाया जा सकता है। बजट में व्यापारियाें की सामाजिक सुरक्षा औैर चिकित्सीय सुविधाओं पर भी प्रमुखता से विचार किए जाने की उम्मीद है। इस बार बजट में कस्टम ड्यूटी में भी बढ़े बदलाव की आस है। कस्टम ड्यूटी कम हाेने की वजह से बहुत सारे प्राेडेक्ट्स के दाम कम हाेने की संभावना है। काेराेनाकाल के कारण बाजार की मांग कम है, जिसे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।

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