Hindi News

Local

Rajasthan

Ajmer

Today Is The Last Date, 24 Posts, Candidates Will Be Able To Make Corrections In The Application Form

ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भर्ती के लिए करें अप्लाई: ​​​​​​​आज लास्ट डेट, 24 पद, आवेदन फार्म में केंडिडेट्स कर सकेंगे करक्शन

RPSC

​​राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेन्ट में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 24 पदों के लिए कैंडिडेट्स आज 27 नवंबर 2022 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए 18 नवम्बर से फिर से आवेदन जारी हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

आयोग के अनुसार, पूर्व में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 24 पदों पर भर्ती के लिए 19 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे। इस दौरान कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना 23 मई 2022 द्वारा इन पदों का चयन साक्षात्कार के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने संबंधी संशोधन के कारण पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 सितंबर 2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2020 को आयु सीमा के भीतर था, उसे 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। उक्त पदों के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या अप्रैल 2022-23 के तहत आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पूर्व में आवेदन के समय विज्ञापन शर्तों की पालना करने के आधार पर पात्र माना जाएगा।

फिर से मांगे आवेदन, डिटेल जानकारी के लिए करें क्लिक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पूर्व में 12 मई को जारी

ऑनलाइन आवेदन के लिए करें क्लिक

ऑनलाइन आवेदन में संशोधन

सचिव अटल ने जानकारी दी कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आवेदन अवधि के दौरान तथा आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर किए जा सकते हैं। इसके लिए शुल्क रू 500 रुपए देना होगा। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा दिनांक से 45 दिवस पूर्व भी ऑनलाइन एडिट का विकल्प खोला जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व जेंडर में किसी भी स्तर पर कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।

परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थी जो वांछित शैक्षणिक योग्यता, वर्ग, आयु इत्यादि के आधार पर अपात्र थे । ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सशुल्क संशोधन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें " Editing as per corrigendum point No. 12 option" में " Yes" का विकल्प चुनना होगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी शुद्धि-पत्र के अनुसार संशोधन नहीं करते हैं तो उन्हें अपात्र ही माना जाएगा।

पदों की संख्या : 24, महत्वपूर्ण तारीख

आवेदन की शुरुआती तारीख: 18 नवम्बर 2022

आवेदन की आखिरी तारीख : 27 नवम्बर 2022

योग्यता

उम्मीदवारों ने बायोलॉजी /मैथेमेटिक्स और ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट में डिप्लोमा के साथ कक्षा 12 वीं की परीक्षा पास की हो।

राजस्थान कल्चर के बारे में जानकारी हो।

आवेदन फीस

जनरल, अन्य राज्य के लिए : 350 रुपये

ओबीसी, बीसी उम्मीदवारों के लिए: 250 रुपये

एससी, एसटी उम्मीदवारों के लिए: 150 रुपये

परीक्षा फीस का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, राजस्थान ई मित्र पोर्टल फीस मोड के माध्यम से कर सकते हैं।

आयु सीमा

उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। (1 जनवरी 2023 होगी आधार)

ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1 : ऑफिशियल वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर क्लिक करें।

स्टेप 2 : ओरिजनल डिटेल्स भरें और अपना फोटो, साइन, आईडी प्रूफ और अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

स्टेप 3 : फॉर्म को पूरा करने के लिए आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 4 : आगे की प्रक्रिया के लिए सबमिट फाइनल फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर रखें।

पढे़ं ये खबर भी...