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नगर निगम मेयर चुनाव:आज दाेपहर 3 बजे तक नाम वापसी, चंचल व पिंकी के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन रद्द, दोनों निर्दलीय रहेंगी

अजमेर4 घंटे पहले
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  • कांग्रेस के हारे 27 प्रत्याशियों ने वरिष्ठ नेताओं और बागियों काे काेसा
  • पीसीसी चीफ से शिकायत करने के लिए आज जयपुर जा सकते हैं कांग्रेसी

नगर निगम चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद अब कांग्रेस में कलह के साथ ही आरोप प्रत्यारोपों का दाैर शुरू हाे गया है। वार्ड चुनाव में हारे 27 प्रत्याशी बुधवार काे स्थानीय इंडाेर स्टेडियम में जमा हुए और अपनी हार के लिए वरिष्ठ नेताओं पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए बागियों काे जमकर काेसा।

यह सभी अब गुरुवार काे जयपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं जहां पीसीसी चीफ व प्रभारी मंत्री सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के समक्ष अपनी पीड़ा का इजहार करेंगे।

इंडाेर स्टेडियम में जमा हुए हारे हुए पार्षद प्रत्याशियों का कहना था कि दाेनाें विधानसभा क्षेत्राें में जिम्मेदार वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने उनकी अनदेखी की और सहयाेग करना ताे दूर प्रचार के लिए भी नहीं आए।

कुछ प्रत्याशियों का ताे यह भी आरोप था कि इन नेताओं के चहेतों काे टिकट नहीं मिले इसलिए उन्होंने जानबूझकर उनके सामने बागी खड़े किए और इसकी वजह से कांग्रेस काे नुकसान हुआ।

डोटासरा को आज जयपुर में करेंगे बड़े नेताओं की शिकायत

अपनी हार के लिए कांग्रेस के स्थानीय वरिष्ठ नेताओं काे जिम्मेदार ठहराते हुए इनके खिलाफ शिकायत करने और वास्तविकता से आलाकमान काे अवगत कराने के लिए यह सभी कांग्रेसी गुरुवार काे जयपुर जाने की तैयार कर रहे हैं।

इन्होंने तय किया है कि पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा सहित प्रभारी मंत्री व आला नेताओं काे लिखित में बागियों की करतूत और उन्हें समर्थन कर रहे स्थानीय वरिष्ठ नेताओं की शिकायत कर पाेल खाेलेंगे।

बैठक में विजय नागाैरा, आरिफ हुसैन, श्रवण टाेनी, सुनील केन, अरूणा कच्छावा, मंजू साेनी, रवि प्रकाश शर्मा, धर्मेंद्र नगवाल सहित अन्य माैजूद थे।

...तो मुकाबला त्रिकोणीय
मेयर के लिए एक नामांकन निर्दलीय काजल यादव का भी है। पिंकी और चंचल कल नाम वापस ले सकती हैं। यदि काजल ने नाम वापस नहीं लिया ताे मेयर पद के लिए भाजपा कांग्रेस और निर्दलीय के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा।

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