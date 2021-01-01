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अजमेर में हादसा:ओवरटेक के चक्कर में टकराए ट्रेलर व कंटेनर; डीजल टैंक फटने से लगी आग, चालक व खलासी जिंदा जले

अजमेर4 मिनट पहले
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वाहनों को हटाती क्रेन - Dainik Bhaskar
वाहनों को हटाती क्रेन
  • मृतकों की शिनाख्त नहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी

​​​​​ब्यावर के निकट नरबदखेड़ा के हाइवे पर बुधवार देर रात ओवरटेक के चक्कर में ट्रेलर व कंटेनर टकरा गए और इस दौरान ट्रेलर का डीजल टैंक फट गया और ट्रेलर के चालक व खलासी जिंदा जल गए। ब्यावर की दमकलों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। जवाजा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

वाहनों में लगी आग को बुझाते दमकलकर्मी
वाहनों में लगी आग को बुझाते दमकलकर्मी

जानकारी के अनुसार, बुधवार देर रात ब्यावर उदयपुर राजमार्ग पर नरबदखेड़ा के निकट ओवरटेक करते समय दोनों वाहन में टक्कर हो गई, जिससे कुरकुरे से भरे ट्रेलर के डीजल टैंक में आग लग गई। अचानक लगी आग से ट्रेलर धूं धूं कर जलने लगा। इससे चालक व खलासी जिंदा ही जल गए, जबकि दूसरे कंटेनर में सवार चालक ने कूदकर जान बचाई। देखते ही देखते दोनों वाहनों में आग लग गई।

सूचना मिलने पर ब्यावर से दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे के दौरान दाेनों ओर हाइवे पर वाहनों की लम्बी कतार लग गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस ने चालक व खलासी के शव को राजकीय चिकित्सालय के चीरघर में रखवाया है। दोनों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। जवाजा पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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