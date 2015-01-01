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लापरवाही:सैटेलाइट अस्पताल में टॉर्च की राेशनी में मरीजों का इलाज,आउटडोर में अचानक गुल हो गई थी बिजली

अजमेरएक घंटा पहले
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अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में काम करते चिकित्सक

आदर्श नगर स्थित सैटेलाइट अस्पताल में गुरुवार सुबह आउटडोर शुरू हाेने के कुछ समय बाद ही अचानक बिजली बंद हाे गई। काफी देर तक बिजली की सप्लाई नहीं हाेने से वहां मरीजों व डॉक्टरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आउटडोर में मरीजों की संख्या बढ़ती देख आखिर डॉक्टरों ने मोबाइल की टॉर्च में ही मरीजों काे देखना शुरू कर दिया।

आउटडोर में मरीजों काे देखना हाे या मरीज की पटटी करना सभी मोबाइल की राेशनी में हुआ। यह पहला मौका था जब मोबाइल की राेशनी में चिकित्सकों ने मरीजों का उपचार किया हाे। चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि सुबह तकरीबन दस बजे करीबन अचानक आउटडोर की सप्लाई बंद हाे गई। वहां पर लगे जेनरेटर से भी सप्लाई चालू नहीं हुई। आउटडोर में अंधेरा हाेने के कारण पर्ची पर दवाई लिखने या मरीज की

स्थिति देखने के लिए मोबाइल टॉर्च का ही उपयोग किया गया। वहां नर्सिंगकर्मियों ने काफी मदद की। चिकित्सकों ने मोबाइल टॉर्च से भले ही मरीजों काे देखा लेकिन किसी भी मरीज काे परेशान नहीं हाेने दिया। वहां लाेग ने इसकी काफी प्रशंसा की।

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