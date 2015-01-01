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गिरफ्तार,:महिलाओं से पर्स व माेबाइल फाेन छीनने वाला शातिर गिरफ्तार,बाइक पर सवार होकर किशोर के साथ करता था वारदात

अजमेरएक घंटा पहले
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पुलिस ने महिलाओं के पर्स तथा मोबाइल फाेन छीनने की कई वारदात काे अंजाम देने वाले शातिर और उसके साथी किशाेर काे पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस दल ने पिछले दाे महीने में चेन स्नेचिंग, चाेरी और लूट की वारदात करने वाले चार गिराेह काे पकड़ा है। थाना प्रभारी डाॅ. रविश के अनुसार पकड़े गए आरोपी बड़ल्या निवासी रवि रावत पुत्र सुखदेव सिंह रावत ने अब तक नाै वारदात में लिप्तता कबूल की है।

आरोपी के साथ वारदात में शामिल नाबालिग काे भी निरुद्ध किया गया है। रवि रावत के कब्जे से वारदाताें में प्रयुक्त हाईस्पीड बाइक भी बरामद की गई है। रवि रावत ने बताया कि वह नाबालिग काे साथ लेकर पहले अकेली महिला की रैकी करते थे, इसके बाद तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए वारदात काे अंजाम देते थे। पिछले तीन दिन में एक के बाद एक पांच वारदात की हैं। लूट का सामान दाेनाें अापस में बांटकर महंगे कपड़े

और अन्य शाैक में खर्च कर देते थे। रैकी के बाद वारदातथाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी रवि रावत पल्सर बाइक पर अपने साथी बालक को बैठाकर ऐसी महिलाओं और पुरुषों को तलाशते थे जिनके हाथ में पर्स या मोबाइल फाेन रहता था। मौका पाते ही तेजी से बाइक उनके पास ले जाकर हाथ से पर्स छीन कर चंपत हाे जाते थे।

तीन दिन में ताबड़ताेड़ पांच वारदात
थाना प्रभारी रवीश सांवरिया ने बताया कि पिछले 3 दिन में 5 वारदातें हुई थी। पीड़ितों ने अज्ञात बाइकर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे। सीओ नार्थ डीएसपी डॉ. प्रियंका के निर्देशन में टीम का गठन कर लुटेराें की तलाश की गई। टीम ने आरोपी रवि रावत को गिरफ्तार किया। आरोपी रवि आदर्श नगर थाना इलाके में भोनाडा का बाडिया, बड़लिया का रहने वाला है। ।

वारदात-एक | आरोपियों ने 3 नवंबर को रात के समय अजय नगर निवासी किशोर भवनानी तथा उसकी पत्नी के साथ वारदात को अंजाम दिया था। भवनानी ने शिकायत में बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ वैशाली नगर से अपने घर की ओर जा रहा था। देवनारायण डेयरी के पास पल्सर बाइक पर सवार युवक उसकी पत्नी के हाथ से पर्स छीन कर ले गए। पर्स में 5,000 रुपए तथा माेबाइल फाेन मौजूद था। {वारदात-दाे | आरपीएससी कॉलोनी निवासी दिव्य जागरण ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 31 अक्टूबर की रात्रि 8:00 बजे वह वैशाली नगर से घर जा रही थी तभी चौधरी कॉलोनी के निकट अज्ञात बाइक उसके निकट अाकर धीमी हुई अाैर बाइक सवार युवक ने हाथ से पर्स छीन लिया। बाइक पर दाे लाेग सवार थे। पर्स में दाे हजार कैश सहित मोबाइल भी था। {वारदात-तीन | आरोपियों ने आनासागर चौपाटी पर 3 नवंबर को खादिम मोहल्ला निवासी सैयद नायाब हाशमी के हाथ से पर्स छीना था। पर्स में 3 हजार रुपए कैश तथा टेक्नो कंपनी का मोबाइल फोन था। ॉ{वारदात-चार | आरोपियों ने आनासागर चौपाटी पर 1 नवंबर की रात 9:00 बजे गुलाबबाड़ी गली नंबर 3 निवासी तनूजा टाक पत्नी सत्येंद्र का पर्स छीना था। घटना वाली रात 8:00 बजे तनूजा चौपाटी से अपने पति के साथ जा रही थी तभी अज्ञात बाइक सवार उसके हाथ से पर्स छीनकर ले गए। पर्स में आधार कार्ड, एटीएम कार्ड तथा तीन सौ रुपए थे।

{वारदात-पांच | आरोपियों ने गत 4 नवंबर को कीर्ति नगर निवासी दीपक भक्तानी के हाथ से पर्स छीना था। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि गत 4 नवंबर को वह वैशाली नगर से कीर्ति नगर की ओर जा रहा था। उसी दौरान अज्ञात बाइक सवार युवक उसके हाथ से पर्स छीन कर ले गए। पर्स में आधार कार्ड एटीएम कार्ड तथा 8 सौ रुपए थे। टीम में ये थे शामिल | टीम में एएसआई सरदार सिंह, उगमाराम, राजेंद्र प्रसाद, हेड कांस्टेबल भगवान सिंह, किशोर कुमार, गोपाल, कांस्टेबल मुकेश सारण, मुकेश टांडी सहित अन्य स्टाफ शामिल था।

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