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प्रदेश में ज्ञान सारस्वत ने फिर बनाया रिकार्ड:वार्ड को परिवार मानते हैं, इसलिए हर बार रिकार्ड वोटों से जीतते हैं सारस्वत

मनीष सिंह चौहान | अजमेर2 घंटे पहले
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  • 88.41% वोट पाकर रचा नया इतिहास

रिकार्ड वोटों से जीतना अपने आप में किसी राजनीतिज्ञ के लिए राजनीति में सेवा कार्यों की कसौटी नहीं होता है। धन-बल से भी रिकार्ड जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन चुनिंदा राजनीतिज्ञ ऐसे होते हैं जो सेवा कार्य के जरिये यह रिकार्ड बनाते हैं। सेवा की इस कसौटी पर खरा उतरने वालों में अजमेर की राजनीति में पार्षद ज्ञान सारस्वत का नाम प्रमुख है।

उनके लिए यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, अपने व्यक्तित्व, कार्यशैली से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाकर यह मुकाम हासिल किया है। जब पार्टी से टिकट लेने के लिए कार्यकर्ताओं की नेताओं के घरों के बाहर कतारें लगी होती हैं और सिफारिशें की जाती हैं तो ज्ञान सारस्वत जैसे सेवा कार्य से जुड़े व्यक्ति को भाजपा बुलाकर टिकट देती है और चुनाव लड़ने का आग्रह करती है।

वह भी तब जबकि उन्होंने पहला चुनाव क्षेत्र के कद्दावर भाजपा नेता और विधायक वासुदेव देवनानी के वार्ड से निर्दलीय के रूप में लड़ा और भाजपा प्रत्याशी को बुरी तरह परास्त किया। भाजपा ने भी उनके किए गए कामों को ईमानदारी से स्वीकार करते हुए पार्टी में शामिल किया और इसके बाद दो चुनाव उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के रूप में जीते।

सबसे बड़ी जीत दर्ज, 3276 वाेट मिले
वार्ड चार से पार्षद का चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार नगर निगम पहुंचे ज्ञान सारस्वत ने रविवार काे मतगणना के बाद अपना ही बनाया रिकार्ड ताेड़ दिया। 2010 में निर्दलीय के ताैर पर चुनाव लड़ा तो उन्होंने सबसे ज्यादा 2510 वोट मिले। इसके बाद 2015 में भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और वार्ड तीन से जीत दर्ज करवाने के साथ ही प्रदेश में सबसे अधिक 3045 वाेटाें के साथ सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इतने अधिक मताें से किसी भी पार्षद की जीत अब तक नहीं हुई थी।

रविवार काे हुई मतगणना के बाद घाेषित परिणामाें में सारस्वत ने वार्ड चार से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, उन्हें 3276 वाेट मिले हैं जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 434 वोट ही मिले। इस तरह उन्होंने 2842 वोटों से रिकार्ड जीत दर्ज की जो कुल वोटों का 88.41 प्रतिशत है। सारस्वत की यह जीत प्रदेश में अपने आप में एक रिकाॅर्ड है।

इसलिए लगातार जीतते हैं

  • सारस्वत जिस वार्ड से खड़े हाेते हैं उस वार्ड काे वह अपना परिवार मानने के साथ ही परिवार के सदस्याें की तरह मतदाताओं का ध्यान रखते हैं।
  • सारस्वत हर साल सभी वर्ग की कन्याओं की शादी अपने खर्च पर करवाकर उनका कन्यादान करवाते हैं।
  • अपने वार्ड के लिए उन्हाेंने एक वेबसाइट बनवा रखी है जिसमें वार्ड से जुड़ी तमाम जानकारी होती है।
  • लाॅकडाउन में दूसरे वार्ड में भी जाकर जरुरतमंद काे दवा व राशन सामग्री मुहैया करवाई।
  • आनासागर चाैपाटी पर बेंचें, पक्षियों के लिए विशेष तरह के घोंसले, बावड़ी का जीर्णोद्धार, क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में चारदीवारी सहित साफ सफाई, वृक्षारोपण जैसे काम शामिल है।
  • उपचार में असमर्थ रहने वाले लाेगाें के ऑपरेशन करवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।
  • अब तक तीन वार्ड में खड़े हुए तीनाें ही वार्ड आज नगर निगम के आदर्श वार्डाें में शुमार है।
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