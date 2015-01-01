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ब्यावर में जल संकट:पीने का पानी भी पूरा नहीं मिलता, खाली मटके लेकर जताया महिलाओं ने रोष

अजमेर26 मिनट पहले
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  • कम प्रेेशर से जलापूर्ति का लगाया आरोप

अजमेर जिले के ब्यावर शहर में भले ही बीसलपुर से जलापूर्ति होती है लेकिन मसूदा रोड के क्षेत्र में सर्दी इन दिनों में भी जल संकट गहरा गया है। क्षेत्र की महिलाओं ने कम प्रेशर से जलापूर्ति होने व पीने का पानी भी पूरा नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए खाली मटके लेकर विरोध जताया।

क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि मसुदा रोड़ क्षेत्र के भाटी नगर, गढी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 3,4 और 7, जय माता दी कॉलोनी, क्रांति नगर आदि क्षेत्रों में पानी की समस्या है। कम प्रेशर के कारण पीने के पानी की भी व्यवस्था नही हो पाती। पूर्व पार्षद दिनेश भाटी ने बताया कि कितनी ही बार स्थानीय जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौखिक और लिखित रूप से अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। भाटी नगर और सेक्टर 3 में तो हालात ज्यादा खराब है, यहां पर तीन मटकी भी भर पाना मुश्किल हो रहा है। अगर समय रहते समस्या का समाधान ​नहीं किया गया तो क्षेत्रीय लोगों को आन्दोलन करना पडेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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