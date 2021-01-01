पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नगर निगम चुनाव 2021:एक वाेट से जीत, लेकिन प्रमाण पत्र हंगामे के बाद मिला, वार्ड 66 का दाे घंटे तक राेका परिणाम

अजमेर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

वार्ड 66 के परिणाम दाे घंटे बाद घाेषित किए गए। हालांकि भाजपा प्रत्याशी नीरज जैन एक वाेट से चुनाव जीत चुके थे, लेकिन परिणाम घाेषित नहीं हाेने के कारण जमकर हंगामा हुआ। भाजपा नेताओं ने आराेप लगाया कि अधिकारी कांग्रेस के दबाव में परिणाम काे राेके हुए हैं।

नीरज जैन और कार्यकर्ताओं की कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आपत्ति लेकर आए लाेगाें से जमकर धक्का मुक्की हुई। विधायक अनिता भदेल और वासुदेव देवनानी के आने के बाद नीरज जैन काे प्रमाण पत्र मिला। सभी राउंड की काउंटिंग हाेने के बाद भी परिणाम जारी नहीं किया गया। तब तक कांग्रेस की ओर से भी काेई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी। नीरज का आराेप है कि आपत्ति नहीं आने के बाद भी उनका परिणाम राेके रखा। करीब एक घंटे बाद कांग्रेस प्रत्याशी गणेश चाैहान की ओर से उनके भाई अाैर बेटा आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे। इसी दाैरान विधायक अनिता भदेल और वासुदेव देवनानी भी वहां आ गए।

बगैर किसी आपत्ति के परिणाम राेका गया। अधिकारियाें ने कांग्रेस प्रत्याशी काे आपत्ति दर्ज कराने के लिए बुलाया। रिकाउंटिंग भी करा ली गई थी। -नीरज जैन, पार्षद, वार्ड 66

अधिकारी दबाव में परिणाम नहीं घाेषित कर रहे थे। हमारे आने के बाद अधिकारियाें काे लाेकतंत्र की याद आई और परिणाम घाेषित किया गया। -वासुदेव देवनानी, विधायक अजमेर उत्तर

सूचना पर हम माैके पर पहुंचे। दाे घंटे बाद आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी। जिसका हमने विराेध किया। -अनिता भदेल, विधायक अजमेर दक्षिण

इन्हें भी जानें
अप्रत्याशित जीत
वार्ड 1 से बनवारी लाल शर्मा जीते। उनके सामने मजबूत बागी के रूप में शैलेंद्र अग्रवाल खड़े थे।

अप्रत्याशित हार
वार्ड 7 से भाजपा की वंदना नरवाल, जो मेयर पद की दावेदार थीं। इनके सामने कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था।

सबसे बड़ी जीत
वार्ड 4 से ज्ञान सारस्वत ने 2842 वोटों से जीत दर्ज की। इन्हें 88.41% वोट मिले। ​​​​​​​

सबसे नजदी की हार
वार्ड 66 से नीरज जैन मात्र एक वोट से जीते। उन्होंने पूर्व पार्षद कांग्रेस के गणेश चौहान काे हराया। ​​​​​​​

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser