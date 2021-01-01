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विवाद:जानलेवा हमला व मारपीट का मामला हुआ दर्ज

बानसूर7 घंटे पहले
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पुलिस थाने में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला व मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। एएसआई मोहन लाल ने बताया कि राजा राम पुत्र हनुमान गुर्जर निवासी दामोदर का बास तन छीड़ कार्य से बानसूर आया था। जिस पर हरसोरा रोड स्थित मीना खत्री की गली में पुरानी रंजिश को लेकर हंसराज, अजय अहीर व धोलाराम ने लाठी, कुल्हाड़ी व डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे राजाराम घायल हो गया।

घायल को बानसूर सीएचसी पर लाया गया। जिसे हालत गंभीर होने पर कोटपूतली के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार राजाराम के सिर व पैर में चोट आई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस जगह-जगह दबिश दे रही है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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