पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:जोहड़ में खुदाई कर रही महिला पर मिट्‌टी का ढेर गिरा, मौत हुई

बानसूर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • दीपावली पर घर लीपने को मिट्‌टी लाने गई थी

थाना क्षेत्र के ग्राम रसनाली मोड स्थित जोहड़ पर मिट्टी निकालने गई महिला की दबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से महिला को निकालकर बीडीएम अस्पताल कोटपूतली पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्राम रसनाली निवासी डॉ रामकरण सैनी ने बताया कि शनिवार शाम सुमन पत्नी सतपाल जाट निवासी रसनाली दो महिलाओं के साथ जोहड़ में मिट्टी लेने गई थी।

तभी मिट्‌टी की ढाह नीचे आ गिरी और सुमन इसके नीचे दब गई। साथ गई महिलाओं ने शोर मचा ग्रामीणों को बुलाया। जेसीबी लाकर ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला और कोटपूतली के बीडीएम अस्पताल लेकर पहुंचे। तब तक महिला ने दम तोड़ दिया।

पहले भी हो चुके हादसे
डॉ सैनी ने बताया कि दरअसल गांवों में कच्चे घर-आंगन की लिपाई के लिए महिलाएं जोहड़ से काली मिट्‌टी निकालती हैं। सुमन भी दीपावली पर घर में लिपाई के लिए मिट्‌टी लाने गई थी। इसी दौरान हादसा हो गया। एक साल पहले भी जोहड़ में मिट्टी ढहने से एक महिला की मौत हो गई थी। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से जोहड़ पर कोई चेतावनी सूचना नहीं लगाई गई। मृतक महिला के 2 बच्चे एक बालक है। महिला का पति गांव में परचून की दुकान कर रखी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें