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परीक्षा:एयरफोर्स, नेवी तथा एनडीए ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू

बानसूर4 घंटे पहले
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एयरफोर्स, नेवी तथा एनडीए में कॅरियर तलाश रहे सभी राज्यों के युवाओं के लिए निशुल्क ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 18 दिसंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। इस परीक्षा में किसी भी संकाय से बारहवीं उत्तीर्ण 16 वर्ष से 20 वर्ष तक के युवा भाग ले सकते हैं।

सभी परीक्षार्थी शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। आवेदनकर्ता के कक्षा 12वीं में अंग्रेजी विषय में कम से कम 50% अंक के साथ कुल प्राप्तांक 50% होने चाहिए। कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थी भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यह परीक्षा पूर्णतः ऑनलाइन होगी। प्रत्येक आवेदनकर्ता ऑनलाइन ही अपना फॉर्म भरेंगे।

आरसीआई एकेडमी के निदेशक डॉ. विजय कुमार ने बताया कि डिफेंस के क्षेत्र में कॅरियर तलाश कर रहे युवाओं के लिए पूर्ण ऑनलाइन कंपटीशन निशुल्क करवाया जा रहा है। इस परीक्षा को सभी परीक्षार्थी अपने घर बैठे मोबाइल की सहायता से दे सकते हैं। इस कंपटीशन में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात सहित किसी भी राज्य के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं।

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