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डर:शावकों के साथ नाथूसर की आबादी में पहुंची बाघिन एसटी-10, मवेशियों पर हमला किया

बानसूर4 घंटे पहले
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सरिस्का की बाघिन एसटी-10 शनिवार तड़के शावकों के साथ ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के गांव नाथूसर लॉज की आबादी में पहुंच गई। यहां एक घर के बाड़े में बंधे मवेशियों पर हमला कर दिया। हवलदार बलवीर, राम सिंह, शीशराम, डालू कालूराम व पप्पू आदि ने बताया कि बाघिन एसटी-10 तड़के करीब 4 बजे बंटी पुत्र रामधन और सीताराम पुत्र गीधाराम के घरों में जा पहुंची।

बाघिन के साथ शावक भी थे। बाघिन ने बाड़े में मवेशियों पर हमला किया तो पास ही सो रहे बंटी और और सीताराम ने घर के भीतर छिपकर जान बचाई। बाघिन ने महिला व बच्चों पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन शोर मचने से बाघिन जंगल की ओर भाग गई। ग्रामीणों की सूचना पर एसीएफ संदीप कुमार व वन विभाग की टीम पहुंची।

बाघिन की निगरानी में वनकर्मी तैनात किए गए है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया की या तो हमे विस्थापित किया जाए या फिर सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 3-4 दिन से लगातार बाघिन एसटी-10 और उसके शावकों की आवाजाही बनी हुई है।इससे जनहानि और वन्यजीवों के साथ इंसानी टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है।

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