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लापरवाही बरतने का मामला:आधार सीडिंग में लापरवाही बरतने पर 3 राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित किए

बहरोड़32 मिनट पहले
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उपखंड अधिकारी ने गुरुवार को वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत आधार सीडिंग में लापरवाही बरतने के मामले में तीन राशन डीलरों के अधिकार पत्र को निलंबित किया।

एसडीएम संतोष मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत गूंती के राशन डीलर देवेंद्र कुमार के द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत की जा रही आधार सीडिंग में लक्ष्यानुसार आधार सीडिंग नहीं करवाने एवं कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया।

इसकी जगह गांव गादोज के राशन डीलर मातादीन को लगाया गया है और डीलर देवेंद्र कुमार को उसका सहयोग करने के लिए पाबंद किया गया है।

इसी तरह इसी गांव के राशन डीलर गुगनराम यादव का भी लाइसेंस निलंबित किया गया और गांव जागुवास के डीलर राजाराम को यहां लगाया गया है और गुगनराम को उसका सहयोग करने के लिए पाबंद किया गया है तथा गांव जैनपुरबास के राशन डीलर धोलाराम गुर्जर का भी लाइसेंस निलंबित किया गया है और यहां जागुवास के डीलर अशोक कुमार को लगाया गया है और धोलाराम को सहयोग करने के लिए पाबंद किया गया है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी राशन डीलरों को आधार सीडिंग जल्द करने के लिए कहा गया है। यदि लक्ष्यानुसार आधार सीडिंग नहीं की गई तो अन्य राशन डीलरों के भी लाइसेंस को निलंबित किया जाएगा।

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