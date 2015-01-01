पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गिरफ्तारी:अपहरण व नकदी लूट के मामले में 3 गिरफ्तार

भिवाड़ी2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

फूलबाग थाना पुलिस ने मूंगफली की रेहड़ी लगाने वाले एक दुकानदार के साथ मारपीट कर उसे कार में डालकर ले जाने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर कार को बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में राशिद खान उर्फ काला निवासी घटाल, संजय उर्फ संजू गुर्जर निवासी भिवाड़ी गांव व सोनू चंदेला निवासी भिवाड़ी गांव को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी फूलबाग चौक पर 9 दिसंबर को मूंगफली की रेहड़ी लगाने वाले तावडू निवासी आजाद को कार में डालकर ले गए थे और उसे एक कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की थी। आरोपियों ने आजाद से 9000 रुपए भी छीन लिए थे और बाद में उसे छोड़कर फरार हो गए थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें