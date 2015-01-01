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हत्या:महिला की हत्या कर शव को गठरी में बांध नाले में पटका, शिनाख्त नहीं

भिवाड़ी3 घंटे पहले
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  • पथरेड़ी के औद्योगिक इलाके की घटना, सिर व गले पर चोट के निशान मिले

पथरेड़ी औद्योगिक इलाके में शब्बीर मार्केट के समीप एक नाले में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने आसपास के लोगों और सोशल मीडिया के जरिए पहचान के प्रयास भी किए लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। महिला के गले और सिर पर चोट के निशान मिलने से पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है।

शव मिलने की सूचना पर भिवाड़ी सीओ हरिराम कुमावत, महिला सेल के डीएसपी प्रेम बहादुर सिंह, प्रशिक्षु आरपीएस मुकेश चौधरी, फूलबाग थाना प्रभारी जितेन्द्र सोलंकी, यूआईटी थाना प्रभारी सुरेन्द्र कुमार सहित चौपानकी पुलिस मौके पर पहुंची। शव एक गद्दे के खोल में गठरी की तरह लपेटकर डाला गया था। पुलिस ने इसे खुलवाकर देखा तो महिला के सीने पर तकिया रखा था। उसके हाथ और पैरों को एक साथ रस्सी से बांधकर गठरी की तरह बना दिया गया था। महिला की उम्र 30 से 32 के बीच बताई जा रही है।

भिवाड़ी सीओ हरिराम कुमावत ने बताया कि मृतका के सिर व गले पर चोट के निशान है, जिससे हत्या कर शव पटके जाने की आशंका है। शव के पास एक थैला भी मिला, जिसमें कुछ कपडे़ व पुराने अखबार मिले हैं। इस संबंध में हत्या व साक्ष्य मिटाने का मामला चौपानकी थाने में दर्ज किया गया है।

मौके पर पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। डॉग स्क्वॉड को भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने गुरुवार को महिला की हत्या कर रात में शव पटकने की आशंका जताई है। आसपास के लोगों ने भी पुलिस को जानकारी दी कि रात करीब दो बजे जोर-जोर से कुत्ते भौंकने की आवाज सुनी गई।

शायद तभी कोई शव को पटककर गया होगा। आरोपी के इलाके का जानकार था। जिस जगह शव डाला वहां आसपास की मीट शॉप वाले दुकानदार अवशेष फेंकते हैं। ऐसे में वहां हमेशा बदबू आती रहती है। हत्यारे ने इसी मंशा से यहां शव पटका की बदबू आई तो भी किसी को शक नहीं होगा। पुलिस इलाके की गुमशुदा महिलाओं की डिटेल जुटा रही है।

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