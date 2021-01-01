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हादसा:ट्रेलर से टकराकर बाइक सवार की मौत

भिवाड़ी7 घंटे पहले
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मिलकपुर रोड पर शनिवार रात सड़क पर खड़े एक ट्रेलर से टकराकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने बताया रात करीब नौ बजे अपनी ड्यूटी खत्म कर टपूकड़ा स्थित कमरे पर जा रहा बाइक सवार अंकित सिसोदिया (27) पुत्र सुरेश सिंह निवासी दौलतपुर ठीकरी उत्तरप्रदेश अंधेरे में ट्रेलर से टकरा गया।

जिससे उसके गंभीर चोट आई और मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को भिवाड़ी सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। जहां से रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। घटना के संबंध में मृतक के पिता ने मामला दर्ज कराया है।

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