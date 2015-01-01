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कार्रवाई:कार का इंजन चोरी कर ले गए चोर, कबाड़ी को बेचा

भिवाड़ी3 घंटे पहले
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शहर के अलवर बाइपास पर कार वर्कशॉप के बाहर मरम्मत के लिए खड़ी एक कार का इंजन चोर चोरी कर ले गए। घटना को लेकर फूलबाग थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बाइपास पर एकता मोटर्स के नाम से वर्कशॉप चलाने वाले रामपुरा निवासी तौफिक ने बताया कि वह रात को हुंडई आई-10 कार के इंजन में काम कर उसे वर्कशॉप पर खड़ी करके गया था।

सुबह आकर देखा तो कार का इंजन गायब मिला। इसको लेकर उसने पास के एक सर्विस सेंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा तो उसमें पता चला कि ऑटो में आए दो-तीन जने उसकी कार का इंजन खोलकर ले गए। जिसमें एक जने का हुलिया उसे जाना-पहचाना लगा।

जिसकी अपने स्तर पर जानकारी करते हुए मुंडाना निवासी एक संदिग्ध व उसके एक रिश्तेदार की उसे जानकारी मिली। जिन्होंने उसका इंजन एक कबाड़ी को बेच दिया। पीड़ित दुकानदार तलाशते हुए कबाड़ी तक पहुंच गया, ;जहां उसे इंजन टूटी-फूटी हालत में मिला। जिसे उसने पहचान लिया। मामले को लेकर उसने संदिग्धों को नामजद करते हुए फूलबाग थाने में मामला दर्ज कराया है।

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