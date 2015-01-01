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विवाद:महिला ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मारपीट का मामला

भिवाड़ी3 घंटे पहले
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बाबा मोहनराम मंदिर पर प्रसादी की दुकान चलाने वाली एक महिला दुकानदार ने चार लोगों के खिलाफ मारपीट व दस हजार रुपए चोरी कर ले जाने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि मनीता देवी पत्नी फूलसिंह यादव निवासी बूढीबावल ने दर्ज रिपोर्ट में बताया है कि उसकी पिछले चार साल से बाबा मोहनराम मंदिर पर प्रसादी की दुकान है, जहां वह अकेली रहती है।

सुनील के बच्चे उसकी दुकान व चूल्हे के पास आए दिन शौच करके गंदगी फैलाते हैं, जिसको लेकर उसने सुनील से शिकायत की तो वह और पास में ही प्रसादी की दुकान चलाने वाले मिथुन, अनील, मोहन उसके साथ मारपीट करने पर उतारु हो गए और यहां से चले जाने की धमकी देते हुए कहा कि नहीं गई तो उठवा देंगे। रात में जब वह अपनी दुकान में सो रही थी तो आरोपी अनिल आया और उसके बैग में रखे दस हजार रुपए चोरी करके ले गया। आरोपियों से उसे जानमाल का खतरा बना हुआ है।

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