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हड़ताल 5वें दिन भी जारी:मृतक के परिजनों को मदद की मांग, विधायक से मिला वाल्मीकि समाज

किशनगढ़बास4 घंटे पहले
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मारपीट कर वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या के विरोध में कस्बे में सफाई कर्मियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। सफाई नहीं होने से कस्बे में जगह-जगह गंदगी के ढेर लग रहे हैं। सफाई कर्मी व वाल्मीकि समाज के लोग मृतक के परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने की मांग कर रहे हैं।

इसे लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष बुधवार को विधायक दीपचंद खैरिया से मिलने भी पहुंचे। उनका कहना था कि 27 जनवरी को दलित युवक नत्थी की बदमाशों ने मारपीट कर हत्या कर दी। मृतक नत्थी के पिता व पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। अब परिवार में उसके दो मासूम बच्चे विराट व करण तथा नत्थी की बूढ़ी मां रह गईं हैं।

दोनों बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं। बच्चों के पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं है। उनके लिए नियमित सरकारी सहायता दिलाई जाए। उधर, नगर पालिका जमादार सुधीर चौधरी ने बताया कि सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर ठेकेदार से वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कहा गया है।

यह था मामला : वाल्मीकि समाज का युवक नत्थी 27 जनवरी की रात शराब के ठेके के समीप खड़ा था। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उसे लोहे की रॉड से मारकर गंभीर घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए जयपुर रैफर किया गया। जहां दो दिन बाद उसकी मौत हो गई।

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