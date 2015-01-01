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वन्य जीव:सरिस्का में बघेरे की मौत, शव मिला

किशोरी2 घंटे पहले
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सरिस्का बाघ परियोजना की अजबगढ़ रेंज के नाका गोलाकाबास की बीट जाटवाना के वनखण्ड धीरोडा गुरुवार को एक बघेरा का शव पड़ा मिला। शव में कीड़े पड़ चुके थे। वन विभाग की टीम ने पोस्टमार्टम के बाद इसे जला दिया। अजबगढ़ क्षेत्रीय वन अधिकारी भरत लाल वर्मा ने बताया कि बघेरे का शव सघन थोर व बेर की झाड़ियों के बीच पड़ा था। कई दिन पुराना होने से इसके नर या मादा होने के बारे में पता नहीं चला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण, उम्र और अन्य जानकारी मिल सकेगी।

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