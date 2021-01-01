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  • 5 Lakh Rupees Are Being Spent Daily On The Safety Of Papala, Neemrana Is Kept In The Police Station, Most Wanted, Police Is Monitoring From The Drone

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सलाखों के पीछे पपला:पपला की सुरक्षा पर रोज 5 लाख रुपए खर्च हो रहे, नीमराना पुलिस थाने में रखा गया है मोस्ट वांटेड, ड्रोन से पुलिस रख रही निगरानी

नीमराना3 घंटे पहले
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नीमराना. पुलिस थाने में पपला गुर्जर की निगरानी के लिए तैनात ड्रोन कैमरा से ली गई तस्वीर। - Dainik Bhaskar
नीमराना. पुलिस थाने में पपला गुर्जर की निगरानी के लिए तैनात ड्रोन कैमरा से ली गई तस्वीर।

थाने पर पुलिस रिमांड पर चल रहा हरियाणा के कुख्यात बदमाश विक्रम उर्फ पपला गुर्जर एवं उसकी महिला मित्र की सुरक्षा पुलिस ने बढ़ा दी है। इस पर हर दिन करीब पांच लाख रुपए खर्च हो रहे हैं।पपला गुर्जर के पुलिस सुरक्षा से पहले भागने के इतिहास एवं हरियाणा के गैंगस्टर एवं पपला के जानी दुश्मन सुरेंद्र उर्फ चीकू के साथ दुश्मनी के मध्यनजर सुरक्षा व्यवस्था को व्यापक किया गया है।

थाने पर एसटीएफ, ईआरटी, क्यूआरटी एवं आरएसी नीमराना सेक्टर पुलिस सहित करीब 200 पुलिस कर्मी एवं कमांडो विशेष एहतियात बरत रहे हैं। इसके साथ ही थाने को ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। एएसपी सिद्धांत शर्मा ने रविवार को पूरे दिन पपला गुर्जर एवं उसकी महिला मित्र से पूछताछ की। पैरों में दर्द के चलते पपला पूरी रात दर्द से कहराता रहा तथा बेचैन नजर आया।

जिसपर पुलिस ने सरकारी चिकित्सक को बुलाकर उसे दिखाया तथा दर्द निवारक दवाइयां दी। पुलिस सूत्रों की मानें तो पपला गुर्जर से उसके नजदीकियों एवं उसको फरारी के दौरान फाइनेंस करने वाले तथा फरारी के दौरान संरक्षण देने वाले व्यक्तियों को लेकर कड़ी पूछताछ की गई है। संभवत है कि पुलिस एक-दो दिन में इसको लेकर बड़े छापेमार कार्रवाई भी कर सकती है।

^ जयपुर रेंज आईजी डॉ. हवा सिंह घुमरिया के निर्देशन में चल रही जांच एवं रिमांड अवधि के दौरान कुख्यात इनामी बदमाश पपला गुर्जर की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। चप्पे-चप्पे की निगरानी के लिए पुलिस थाने पर ड्रोन कैमरा नजर रखेगा। वहीं नीमराना पुलिस थाना कमांडो के साथ तीसरी आंख की निगरानी में रहेगा।
- राजेंद्र सिंह सिसोदिया, एएसपी नीमराना

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