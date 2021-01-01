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रक्तदान शिविर आयोजित:पूर्व सांसद डॉ. करण सिंह के जन्मदिवस पर 121 यूनिट रक्तदान

बहरोड़5 घंटे पहले
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बहरोड़. पूर्व सांसद डॉ करण सिंह यादव का स्वागत करते कार्यकर्ता। - Dainik Bhaskar
बहरोड़. पूर्व सांसद डॉ करण सिंह यादव का स्वागत करते कार्यकर्ता।

पूर्व सांसद डॉ. करण सिंह यादव के 76वें जन्मदिवस पर सुरभि बैंक्वेट हॉल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जिसमें 121 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। कांग्रेस नेता एवं कार्यक्रम संयोजक बस्तीराम यादव ने बताया कि पूर्व सांसद के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है।

सवाई मानसिंह अस्पताल एवं कैलाश अस्पताल की टीम द्वारा रक्त एकत्र किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पीसीसी सचिव जसवंत सिंह गुर्जर थे। वहीं पूर्व सांसद के जन्म दिवस पर जन्म लेने वाली बेटियों को 2100 रुपए का चेक देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम के बाद किसान संवाद एवं सद्भाव संगोष्ठी आयोजित हुई।

इस दौरान संयोजक रणजीत सिंह ,बेनी प्रसाद जोशी, प्रदीप यादव, विक्रम सिंह, पूर्व सरपंच श्वेता सिंह यादव, रामअवतार गुर्जर, अशोक मुद्गल, दयाराम यादव, धर्मपाल गुर्जर, देवदत्त यादव, अशोक यादव, वीरेंद्र यादव, अमर सिंह, देशराज, सत्य पाल यादव, अनिल सेठ, हितेंद्र यादव, राजाराम आदि मौजूद रहे।

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