पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

चुनाव:6 नपा में 180 पार्षद चुने जाएंगे, 11 दिसंबर काे मतदान, अध्यक्ष के लिए 20 काे वाेटिंग

अलवर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • राजगढ़, खेड़ली, तिजारा, खैरथल, बहरोड़ व किशनगढ़बास में हाेंगे चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को प्रदेश के 11 जिलों की 42 नगरीय निकायों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इनमें अलवर जिले की 6 नगर पालिकाएं राजगढ़, खेड़ली, तिजारा, खैरथल, बहरोड़ तथा किशनगढ़बास शामिल हैं। इन पालिकाओं के 180 वार्डों में पार्षद चुनने के लिए 11 दिसंबर को मतदान होगा।

पालिका अध्यक्ष पद के लिए 20 दिसंबर एवं उपाध्यक्ष के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही इन 6 नगर पालिकाओं में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। इन पालिकाओं के वार्डों की आरक्षण लॉटरी पहले ही निकाली जा चुकी है।

राजगढ़ नगर पालिका में 35 वार्ड, खेड़ली में 25, तिजारा में 25, खैरथल में 35, बहरोड़ में 35 तथा किशनगढ़बास नगर पालिका के 25 वार्डों के लिए चुनाव होंगे। चुनाव लोक सूचना 23 नवंबर को जारी होगी। नामांकन पत्र 27 नवंबर तक भरें जाएंगे। समय सुबह 10.30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगाे।

एक दिसंबर को सुबह 10.30 बजे नामांकन जांच के बाद 3 दिसंबर काे दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी। 4 दिसंबर को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। 11 दिसबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 13 दिसंबर को मतगणना होगी।

पालिका अध्यक्ष के लिए 14 व 15 दिसंबर काे नामांकन
इसके बाद 14 दिसंबर को अध्यक्ष पद चुनाव की लोक सूचना जारी होगी। 15 दिसंबर को सुबह 10.30 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होगा। 16 दिसबंर को नामांकनाें की जांच होगी। 17 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा। इसी दिन 3 बजे बाद चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए जाएंगे।

20 दिसंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के बाद मतगणना होगी। उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 21 दिसंबर को कराए जाएंगे। इस दिन सुबह 10 बजे चुने हुए पार्षदों की बैठक होगी। 11 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 11.30 बजे नामांकनाें की जांच होगी। दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी तथा दोपहर 2.30 से शाम 5 बजे तक जरूरी हाेने पर मतदान कराया जाएगा।

चुनाव खर्च की सीमा रहेगी एक लाख रुपए

नगर पालिका सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी एक लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा परिणामों की घोषणा के 15 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। लाउड स्पीकर के लिए निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। लाउड स्पीकर का उपयोग रात 8 से सुबह 8 बजे तक प्रतिबंधित होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें