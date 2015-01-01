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कोरोना साल:3 और मौत, अब तक 104 जानें गई, 250 नए पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23868 हुई

अलवर3 घंटे पहले
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जिले में कोरोना से तीन और मौतें हुई हैं। चिकित्सा विभाग के मुताबिक बानसूर निवासी वेदप्रकाश (65) की शुक्रवार सुबह सामान्य अस्पताल के आईसीयू में मौत हो गई। इन्हें पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।

ये दमा के मरीज थे। इसी तरह थानागाजी के शीलगांव मुंडावरा निवासी रामसिंह (52) की कोरोना से 18 नवंबर को जयपुर में मौत हो गई। इसी प्रकार अलवर शहर के बीच का मोहल्ला निवासी पार्वती देवी (76) की जयपुर के आरयूएचएस हॉस्पिटल में मौत हो गई। इनकी रिपोर्ट एक नवंबर को पॉजिटिव आई थी और 16 दिन लार्ड्स हॉस्पिटल में भर्ती रही, लेकिन 16 दिन बाद रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आने और तबीयत में सुधार नहीं होने पर इन्हें जयपुर रैफर कर दिया गया, जहां भर्ती कराने के दूसरे दिन 18 नवंबर को उनकी मौत हो गई।

इन्हें मिलाकर जिले में कोरोना से अब तक 104 मौतें हाे चुकी हैं। इधर, पहली बार जिले में कोरोना संक्रमण की दर 13 फीसदी पहुंच गई है, जबकि 86.52 मरीजों ने अब तक कोरोना को मात दी है। कोरोना से स्वस्थ होने वाले केसों का ग्राफ अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में करीब 5.5 फीसदी घटा है।

शुक्रवार को जिले में 250 नए पॉजिटिव मिले हैं। 236 दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23868 हो गई है, जबकि 20651 मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से जिले में अब तक 1.85 लाख सैंपल लिए गए हैं, जबकि 1.82 लाख सैंपलों की जांच हो चुकी है।

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