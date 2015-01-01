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परीक्षा:कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में दूसरे दिन 30541 अभ्यर्थी हुए शामिल, 8953 रहे अनुपस्थित

अलवर4 घंटे पहले
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  • जिले में 37 केंद्रों पर दो पारियों में आयोजित हो रही है परीक्षा, आज अंतिम दिन

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दूसरे दिन अलवर व भिवाड़ी पुलिस जिले के 37 केंद्रों पर शनिवार काे दाे पारियों में शांति से हुई। परीक्षा में कहीं काेई गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली। अलवर व भिवाड़ी पुलिस जिले में 37 सेंटरों पर दूसरे दिन 39 हजार 494 अभ्यर्थियों में से 30 हजार 541 परीक्षार्थी शामिल हुए जबकि 8 हजार 953 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

अलवर पुलिस जिले के नोडल प्रभारी व एएसपी मुख्यालय शिवलाल बैरवा ने बताया कि 19 केंद्रों पर हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन 19 हजार 584 अभ्यर्थियों में से 15 हजार 703 परीक्षार्थी शामिल हुए जबकि 3 हजार 881 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्रथम पारी में 9 हजार 792 अभ्यर्थियों में से 8 हजार 348 परीक्षार्थी उपस्थित हुए और 1 हजार 444 अनुपस्थित रहे।

द्वितीय पारी में 9 हजार 792 अभ्यर्थियों में से 7 हजार 355 उपस्थित हुए और 2 हजार 437 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। उधर, भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि भिवाड़ी पुलिस जिले में 18 केंद्रों पर दूसरे दिन 19 हजार 910 अभ्यर्थियों में से 14 हजार 838 परीक्षार्थी शामिल हुए और 5 हजार 72 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्रथम पारी में 10 हजार 32 अभ्यर्थियों में से 7 हजार 293 परीक्षार्थी उपस्थित रहे और 2 हजार 739 अनुपस्थित रहे।

द्वितीय पारी में 9 हजार 878 परीक्षार्थियों में 7 हजार 545 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 2 हजार 333 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इधर, अलवर एसपी तेजस्वनी गौतम व भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने अपने-अपने इलाकों में परीक्षा सेंटरों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्हाेंने नकल की रोकथाम के लिए गठित उड़नदस्तों ने विभिन्न परीक्षा सेंटरों की जांच की। नकल संबंधी काेई गड़बड़ी सामने नहीं आई है।

2 दिन में 60 हजार 232 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, आज अंतिम दिन
अलवर व भिवाड़ी पुलिस जिले में पिछले दाे दिनाें में 79 हजार 112 अभ्यर्थियों में से 60 हजार 232 परीक्षार्थी कांस्टेबल परीक्षा दे चुके हैं जबकि 18 हजार 880 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। अलवर व भिवाड़ी पुलिस जिले के 37 केंद्रों पर तीसरे दिन रविवार काे भी दाे पारियों में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हाेगी।

अभ्यर्थियाें के लिए राेडवेज ने 59 अतिरिक्त बसें चलाई

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए राेडवेज ने शनिवार काे भी 59 बसें अतिरिक्त चलाई। बस स्टैंड पर अभ्यर्थियाें की भीड़भाड़ रही। लाेगाें काे टिकट के लिए लाइन में लगना पड़ा। मत्स्य नगर आगार ने 33 बसें अतिरिक्त चलाई। इनमें एक-एक बस बहराेड़ व बानसूर और 31 बसें जयपुर के लिए चलाई गई। अलवर आगार ने 26 अतिरिक्त बसें चलाई। इनमें 5 दाैसा, 6 भरतपुर, 2 धाैलपुर, 5 कराैली व 8 जयपुर भेजी गई।

इधर, शनिवार काे भी विभिन्न समाजाें की ओर से कांस्टेबल परीक्षा अभ्यर्थियाें के लिए खाने व रहने की व्यवस्था की गई। ब्राह्मण छात्रावास में 45 और राजपूत छात्रावास में 65 परीक्षार्थियाें के भाेजन व रहने की व्यवस्था की गई। खुदनपुरी स्थित अंबेडकर छात्रावास में 47 परीक्षार्थी ठहरे।

सरगना बलराम के साथियाें की तलाश में पुलिस के छापे

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों काे दूसरे परीक्षार्थी की जगह बिठाने वाले गिरोह के गिरफ्तार सरगना बलराम गुर्जर के साथियों काे अलवर पुलिस तलाश रही है। एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि शुक्रवार काे एसओजी ने फर्जी अभ्यर्थियों की गैंग के सरगना बलराम गुर्जर व उसके साथियों काे जयपुर में गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने शनिवार काे बलराम गुर्जर के साथियों की तलाश के लिए खेड़ली सहित अन्य ठिकानों पर दबिश दी। बलराम गुर्जर मुंडावर थाने का भी वांटेड अपराधी है। पुलिस बलराम गुर्जर के साथियाें की जानकारी जुटा रही है। यदि काेई इनपुट मिला, ताे एसओजी काे बताया जाएगा।

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