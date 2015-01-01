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अवैध हथियार:अवैध हथियार खरीदने में 4 गिरफ्तार हथियार बेचने में बाल अपचारी निरुद्ध

अलवर5 घंटे पहले
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  • दाे देसी कट्टे, कारतूस व ‌~5 हजार नकद बरामद

शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने अवैध हथियार खरीदने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार अाैर हथियार बेचने के आरोप में एक बाल अपचारी को गुरुवार को निरुद्ध किया। पुलिस ने आरोपियों से 2 देशी कट्टे 315 बाेर, 4 कारतूस व हथियार बिक्री के 5 हजार रुपए बरामद किए हैं।

थानाधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि बुधवार देर शाम को सूचना मिली कि टेल्को सर्किल मार्ग से डबल फाटक की तरफ जाने वाले रोड पर 4-5 लड़के अवैध हथियारों की सौदाबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर संदिग्ध युवकों की तलाशी ली। इसमें दीपेंद्र सिंह उर्फ दीपू चौहान व विजेंद्र कुमार उर्फ फौजी यादव से दो देशी कट्टे बरामद हुए जबकि अजय सिंह यादव व विक्रम उर्फ विक्की जाट के पास से दाे-दाे कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा अवैध हथियार व कारतूस बेचने वाले बाल अपचारी के पास हथियार बिक्री के 5 हजार रुपए मिले।

पुलिस ने आरोपी दीपेंद्र उर्फ दीपू पुत्र सवाईसिंह चौहान निवासी फतेहपुरा खुर्द प्रागपुरा जिला जयपुर, विजेंद्र कुमार उर्फ फौजी पुत्र बाबू लाल यादव निवासी मुडायन थाना कनीना हरियाणा, विक्रम उर्फ विक्की पुत्र गणेश जाट निवासी पावटा प्रागपुरा जिला जयपुर व अजय सिंह पुत्र जसराम यादव निवासी करोड़ा थाना बहरोड़ को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करने के साथ हथियार बेचने के मामले में बाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया।

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