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स्काउट व गाइड:जागरुकता रैली काे दिखाई हरी झंडी

अलवर5 घंटे पहले
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स्काउट व गाइड स्थानीय संघ एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदाेलन अभियान के तहत जागरुकता रैली को श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने गुरुवार काे पुराना सूचना केन्द्र से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस माैके पर उन्होंने कहा कि कोराेना महामारी का अभी तक इलाज उपलब्ध नहीं है। जब तक इसका विधिसम्मत इलाज उपलब्ध नहीं हो तब तक मास्क को ही वैक्सीन मानकर इसका उपयोग करें। नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार के जन आंदाेलन में अलवर नगर परिषद द्वारा निरन्तर जागरुकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

अब तक 2 लाख 33 हजार 154 मास्कों का वितरण किया गया है। ऑटो रिक्शा से जागरुकता संदेश का प्रसारण, जागरुकता पोस्टर, रंगोली, रैली एवं प्रमुख चौराहों पर कोरोना जागरुकता के संदेश प्रसारित कराए जा रहे हैं। इस माैके पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

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