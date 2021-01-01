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बेखौफ बदमाश:हिस्ट्रीशीटर ने मिष्ठान भंडार में घुसकर दुकान मालिक पर किया हमला, घायल

अलवर3 घंटे पहले
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अलवर. थाने में रिपाेर्ट दर्ज कराने जाता हमले में घायल प्रदीप जैन। - Dainik Bhaskar
अलवर. थाने में रिपाेर्ट दर्ज कराने जाता हमले में घायल प्रदीप जैन।

शहर में 60 फुट राेड स्थित जैन मिष्ठान भंडार में घुसकर रविवार दोपहर हिस्ट्रीशीटर आमीन खान व उसके 4-5 साथियों ने लोहे की राॅड व डंडों से दुकान मालिक प्रदीप जैन पर हमला कर दिया। लाेगाें की सूचना पर पुलिस माैके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही बदमाश भाग चुके थे।

थानाधिकारी बिजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदीप पुत्र पदम चंद जैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर करीब 1.15 बजे बदमाश आमीन खान निवासी मन्नाका व हनी सहित उसके 4-5 साथी दुकान के अंदर घुस आए। आमीन ने गल्ले से 15 हजार रुपए निकाल लिए। विराेध करने पर आमीन व हनी सहित उसके साथियों ने उस पर हथियाराें से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए पिंक्का हलवाई से भी बदमाशों ने मारपीट की।

बदमाश आमीन ने जैन काे धमकी दी कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई ताे जान से मार देंगे। आमीन एनईबी थाने का हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट व लूट का मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी ने बताया कि बदमाश आमीन व हनी के घर दबिश दी गई, लेकिन वे नहीं मिले। उनकी तलाश की जा रही है। उधर, 60 फुट राेड के दुकानदाराें ने राेष जताते हुए पुलिस व प्रशासन से प्रदीप जैन पर हमले के आराेपियाें की गिरफ्तारी की मांग की है।

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