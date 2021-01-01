पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वारदात:झोपड़ी में सोए व्यक्ति की मारपीट कर हत्या, मॉब लिंचिंग का आरोप

अलवर/बानसूर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पुलिस का कहना-एक व्यक्ति ने हत्या की, उसे गिरफ्तार कर लिया है

हरसोरा थाना क्षेत्र में शनिवार रात्रि को एक 50 वर्षीय व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना में मारपीट का वीडियो वायरल कर इसे मॉब लिंचिंग बताया गया, लेकिन पुलिस ने इनकार किया। भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी का कहना है कि हत्या एक व्यक्ति ने की है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मॉब लिंचिंग की घटना नहीं है।

जानकारी के अनुसार मृतक दीना पुत्र झुरू खान (50) मातोर का रहने वाला था और हरसोरा में खेतों की रखवाली का कार्य करता था। शनिवार रात्रि को वह झोपड़ी में मृत पड़ा मिला। मृतक अकेला ही रहता था। रविवार सुबह 5 बजे ग्रामीणों ने झाेपड़ी में शव पड़ा देख पुलिस को सूचना दी। हरसोरा थाना प्रभारी व कांस्टेबल मनोज जाट माैके पर पहुंचे।

थाना प्रभारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि मृतक के बेटे कयूम खान ने मामला दर्ज कराया कि उसके पिता दीना खां हरसोरा में खेतों की रखवाली करने का कार्य करते थे। बीती रात्रि को सज्जन सिंह, राजेंद्र, पिंटू व खुशीराम ने मारपीट कर दीनू खां की हत्या कर दी। शव के ऊपर रजाई डली हुई थी। आशंका है कि उसकी हत्या हुई है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। देर रात मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना की जांच बहरोड़ पुलिस उपाधीक्षक देशराज गुर्जर को दी गई है।
^यह मॉब लिंचिंग नहीं है। एक आदमी ने हत्या की है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है।
राममूर्ति जोशी, एसपी, भिवाडी

शव को झोपड़ी में लिटाकर रजाई ओढ़ा दी
पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना को लेकर गांव वालों से पूछताछ की गई। इसमें पता चला कि दीनू को चोर समझकर बाथरूम में बंद कर दिया गया। जहां उसकी मौत हो गई। इससे हमलावर घबरा गए और उसे चुपचाप झोपडी़ में जाकर लिटा दिया। ऊपर से रजाई औढ़ा दी। ताकि यह प्राकृतिक मौत लगे। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया और इसे परिजनों को सौंप दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser