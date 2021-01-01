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सख्त कार्रवाई के निर्देश:सड़क किनारे अतिक्रमण व अवैध कालोनियां बसाने वालों के खिलाफ अब होगी कार्रवाई

लक्ष्मणगढ़4 घंटे पहले
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उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर ने सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले तथा अवैध कॉलोनियां बसाने वाले भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैंं। एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर ने बताया है कि जिला कलेक्टर अलवर के निर्देश पर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां बसाने वाले तथा सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के साथ कृषि जमीन को खरीदकर प्लॉटिंग करने वाले भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम गुर्जर ने बताया कि कृषि जमीन को अवैध तरीके से बिना कन्वर्ट कराए प्लाट काटकर लाखों रुपए में बेचान कर दिया जाता है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। भोले भाले व्यक्ति इन गिरोह के चुंगल में फंस जाते है। कलेक्टर के निर्देश पर क्षेत्र में सर्वे कराकर जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है। उसके बाद अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।

अवैध कॉलोनियों के साथ कृषि जमीन को बिना कन्वर्ट कराए प्लाट काटने वाले तथा एनसीआर नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही करने के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। क्षेत्र में सर्वे कार्य तेजी से किया जा रहा है। -लाखन सिंह गुर्जर, उपखंड अधिकारी

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