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ग्रामीणों ने निकाली पुलिसगिरी:बेटी की दहेज हत्या होने पर अस्पताल में हंगामें के बीच पहुंचे आरोपी पति के नाना, हत्या पर सवाल खड़े किए तो मायके वाले टूट पड़े

अलवर30 मिनट पहले
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जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर मृतका के मायके से आए लोगों ने इस तरह पीटा। - Dainik Bhaskar
जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर मृतका के मायके से आए लोगों ने इस तरह पीटा।
  • वहां खड़े पुलिसकर्मियों ने बचाया
  • नहीं तो हो जाती मॉब लिंचिंग

अलवर जिला अस्पताल में गुरुवार दोपहर को जयपुर जिले के कोटपूतली के सांगटेड़ा गांव के ग्रामीणों ने एक सेवानिवृत पुलिसकर्मी की पुलिसगिरी निकाल दी। असल मे सांगटेड़ा के ग्रामीण अलवर जिला अस्पताल में मुर्दाघर के बाहर धरने पर बैठे थे। सांगटेड़ा गांव की बेटी की दो महीने पहले ही अलवर शहर के अम्बेडकर नगर में शादी हुई थी। जिसकी बुधवार को संदिग्ध अवस्था में मौत होने पर मायके के लोग अस्पताल में धरने पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि बेटी की दहेज हत्या हुई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद ही शव लेंगे। इस मांग को लेकर वहीं धरने पर बैठे हुए थे। इसी बीच मृतका के पति के नाना दीपचंद वहां पहुंच गए। पुलिस से सेवानिवृत करीब 62 वर्षीय दीपचंद वहां बैठे सांगटेड़ा के ग्रामीणों के पास जाकर बोला यह हत्या का मामला नहीं है। लड़की ने ही फांसी लगाई है। इतना कहते ही मृतका के मायके वालों ने उस पर लात घुंसे चला दिए। ग्रामीणों ने बुजुर्ग को घेर लिया। लेकिन, वहां पहले से काफी संख्या में मौजूद पुलिस ने उसे मुश्किल से बचाया।

ये हैं सेवानिवृत पुलसिकर्मी। जिनकी लोगों ने पिटाई की।
ये हैं सेवानिवृत पुलसिकर्मी। जिनकी लोगों ने पिटाई की।

नहीं तो हो जाती मॉब लिंचिंग
अस्पताल परिसर में बुजुर्ग के साथ हुई हाथापाई के दौरान पुलिस मौजूद नहीं होती तो माॅब लिंचिंग हो सकती थी। असल में मृतका के मायके से काफी संख्या में ग्रामीण आए हुए थे। पुलिस नहीं होती तो गुस्साई भीड़ से बुजुर्ग को बचा पाना मुश्किल था।

दो माह पहले ही शादी हुई थी
सांगटेड़ा गांव निवासी रवीना पुत्री भूपेन्द्र का विवाह 25 मई 2020 को ही अम्बेडकर निवासी प्रदीप पुत्र हरि सिंह जाट के साथ हुआ था। लड़की के पिता भूपेन्द्र जाट ने बताया कि उसने हसियत से ज्यादा रुपए शादी में खर्च किए। जबकि लड़का कुछ कमाता भी नहीं है। शादी से पहले लड़के के बारे में बढ़चढ़कर बताया गया था।

इतना दहेज भी कम पड़ गया
लड़की के पिता ने बताया कि बेटी की शादी में 11 लाख 51 हजार रुपए नकद। 20 लाख रुपए की स्कॉर्पियों कार। 30 तोला सोने के जेवर लड़की को। 15 तोला सोने के जेवर लड़के, लड़की की सास व परिवार के अन्य लोगों को दिए। नौ लाख रुपए का सामान। करीब 4 लाख 75 हजार रुपए के कपड़े दिए। इस तरह पूरी शादी पर करीब 88 लाख रुपए खर्च कए थे। इसके बावजूद भी दो माह 7 दिन के बाद ही बेटी की दहेज मृत्यु हो गई है।

इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज
पुलिस ने मृतका के पति प्रदीप, सास संतोष, देवर पवन, बुआ के लड़के सुनील के खिलाफ देहज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने रिपोर्ट में धारा 498ए व 304बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस ने भी माना संदिग्ध, जांच कर रहे
एएसपी सरिता सिंह ने बताया कि रविना की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। इस माामले में दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण महिला अत्याचार से जुड़ा है। पुलिस जल्दी से जल्दी मामले में कार्रवाई करेगी।

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